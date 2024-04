Ngày cuối cùng của Marilyn Monroe được thám tử Fred Otash tiết lộ

Hơn 60 năm qua, nhiều người vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về một số vụ bê bối đình đám thời gian đó. Điều gì thực sự đã xảy ra vào đêm Marilyn Monroe qua đời? Có phải cô thực sự ngoại tình với Tổng thống John F.Kennedy (JFK)?

Tổng thống John F.Kennedy và ngôi sao Hollywood Marilyn Monroe PEOPLE

Trong cuốn tiểu sử The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars and Marilyn do Nhà xuất bản Grand Central vừa ấn hành, những câu chuyện gây sốc nhất của sĩ quan cảnh sát kiêm thám tử tư Fred Otash được tiết lộ từ hồ sơ điều tra chưa từng công bố của ông.

Vào thời điểm đó, JFK sử dụng ngôi nhà của gia đình anh rể - diễn viên Peter Lawford ở Santa Monica làm "văn phòng ở bờ Tây, bãi đỗ xe và khách sạn ở Hollywood". Otash nhận ra rằng ngôi nhà đã bị cài đặt thiết bị nghe lén, vì vậy ông đã "bắt tần số và bắt đầu ghi âm" trong một chiếc xe giám sát gần đó.

Khi cộng sự của Otash là John Danoff ghi hình về cảnh JFK có mối quan hệ với Marilyn Monroe, mọi thứ đã thay đổi.

Bìa cuốn The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars and Marilyn PEOPLE

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc ở Los Angeles khi vợ của JFK - Jackie - đang trở về nhà ở Boston. Tình bạn của họ vẫn trong sáng cho đến 2 năm sau...

Vào đêm 4.8.1962, Lawford say rượu lắp bắp vào nhà Otash và nói: "Tôi nghĩ Marilyn đã chết".

Otash, trước đó, đã nghe lén nhà của Marilyn Monroe và biết chính xác chuyện gì xảy ra vào đêm đó. JFK từng liên hệ với Lawford, yêu cầu "đưa cô ấy rời khỏi nhà đến chỗ của anh, giữ cô ấy im lặng".

Sau nhiều cuộc điện thoại cố gắng liên lạc với JFK, Lawford đã thuyết phục được Bộ trưởng Tư pháp bay từ San Francisco và đi thẳng đến nhà Monroe trình bày vụ việc. "JFK quan hệ với cô ấy vào khoảng 11 giờ sáng hôm đó, rồi bỏ đi", Otash tiết lộ.

Khi JFK quay lại, Marilyn Monroe đã mắng: "Anh ở đâu khi tôi phải phá thai con anh, đồ khốn nạn!". Marilyn hét lên khi Lawford và Bobby Kennedy (em trai JFK) cố gắng làm cô ấy im lặng. Nữ diễn viên quẫn trí còn chất vấn JFK về ca sĩ Frank Sinatra - bạn thân của Tổng thống.

JFK không có ý định gặp lại Marilyn Monroe. Cô gọi điện Lawford hai lần, sau đó gọi JFK một lần. Cuối cùng, Monroe gọi Lawford một lần nữa và nói: "Tạm biệt. Hãy nói lời tạm biệt với Tổng thống và tạm biệt chính mình. Anh là một người tốt".

Tác giả Fred Otash (1922-1992) PEOPLE

Sau khi nhận được cuộc gọi đó, Lawford vội vã đến nhà Monroe. Khi nhận ra cô ấy đã chết, "anh ta bắt đầu lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm kiếm tất cả những gì có thể liên quan đến bất kỳ ai".

Trong khi nói chuyện với Otash, Lawford đã cử Reed Wilson - một cộng sự bí mật của CIA - dọn sạch mọi thứ anh ta tìm thấy trong nhà và giao nó cho Lawford. Khi ở đó, Wilson tìm thấy rất nhiều chai thuốc rỗng.

Otash rất đau buồn trước tin Marilyn Monroe qua đời. Ông biết nữ diễn viên với tư cách là một khách hàng, một người bạn tâm giao. Ông đã bắt quả tang mối quan hệ của cô với JFK, khuyên bảo cô, theo dõi rồi bị cô mắng nhưng trên hết, ông vẫn ngưỡng mộ cô...