Ngày cuối năm tàu cá Cái Đôi Vàm rời bến mang tết ra biển

Không khí ngày cuối tháng chạp ở cửa biển Cái Đôi Vàm (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) trở nên gấp gáp từ sáng sớm đến chiều muộn. Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau chuyển hàng và những giàn phơi cá vàng óng trải dài dọc cửa sông tạo nên bức tranh lao động đặc trưng của vùng biển trước tết.

Tàu cá treo cờ Tổ quốc rẽ sóng ra khơi những ngày cuối năm, mang không khí tết ra biển lớn ẢNH: G.B

Theo thống kê của UBND xã Cái Đôi Vàm, địa phương hiện có khoảng 275 hộ gắn bó với nghề khai thác, với hơn 305 phương tiện hoạt động. Dù phải đối mặt với sự sụt giảm nguồn lợi thủy sản, vụ mùa cuối năm nay vẫn được đánh giá khả quan khi sản lượng khá cao, trở thành động lực để ngư dân tự tin bám biển.

Nhịp lao động dồn dập trước thời khắc giao mùa

Giữa nhịp hối hả chuẩn bị chuyến biển dài ngày, câu chuyện tết trên tàu vẫn được nhắc đến với sự tỉ mỉ và đầy đủ như ở đất liền. Bà Trần Thị Bình (chủ ghe tại ấp 3, xã Cái Đôi Vàm) cho biết chuyến biển vừa qua mang về sản lượng vượt mong đợi, tạo động lực để gia đình tiếp tục vươn khơi xuyên tết.

Người dân xã Cái Đôi Vàm phơi cá khô ngày cuối năm, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường sau tết ẢNH: G.B

Bà Bình chuẩn bị đầy đủ rau củ, thịt cá, chả lụa, bánh mứt, tôm khô, cá khô cùng những món quen thuộc như khổ qua hầm, thịt kho hột vịt. Giao thừa trên tàu vẫn có lễ cúng cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, bạn ghe có tiền mang về cho gia đình.

Niềm vui từ những khoang tàu đầy cá nhanh chóng lan sang làng nghề khô truyền thống. Ngay khi tàu cập bến, các cơ sở sản xuất đến thu mua nguyên liệu tươi để chế biến, giữ trọn vị ngọt của biển.

Ông Nguyễn Văn Tèo (chủ cơ sở sản xuất khô tại ấp 5) cho hay thị trường tết rất sôi động. Hơn 1 tấn cá khô phơi xong đã được tiêu thụ hết, càng gần tết sản xuất bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Từ tháng 11 âm lịch, nhu cầu tăng mạnh và tháng 12 là thời điểm tốt nhất trong năm.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tèo tất bật sản xuất cá khô, hàng làm ra không đủ cung ứng thị trường dịp tết ẢNH: G.B

Hiện hai bên cửa biển có 55 cơ sở và hộ sản xuất khô, tạo việc làm ổn định cho khoảng 550 lao động. Với nhiều lao động thời vụ, những tháng cuối năm là thời điểm thu nhập cải thiện rõ rệt.

Theo chị Nguyễn Cẩm Tú (công nhân phơi cá), mỗi sọt cá khoai phơi được trả 50.000 đồng, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Dịp tết, việc làm đều hơn nhờ sản lượng cá tăng trước và sau tết, giúp gia đình có điều kiện sắm sửa đầy đủ hơn. Chị cho hay hôm nay là ngày làm cuối năm, sẽ nghỉ mùng 1 và mùng 2 rồi trở lại làm việc.

Khô cá khoai "ngôi sao" mùa tết

Trong số nhiều loại cá khô như cá rún, cá đù, cá dứa, cá mối, khô cá khoai vẫn là sản phẩm được săn đón nhất dịp tết. Cái Đôi Vàm là "thủ phủ" khô cá khoai. Sản phẩm này đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể và hiện có 16 hộ sử dụng nhãn hiệu.

Dịp tết, khô cá khoai Cái Đôi Vàm dao động khoảng 350.000 - 500.000 đồng/kg, tùy loại ẢNH: G.B

Theo ông Tô Tấn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND xã Cái Đôi Vàm, xã đang tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, đồng thời quảng bá sản phẩm qua các hội chợ thương mại nhằm nâng tầm thương hiệu và giúp người dân phát triển bền vững.

Ông Lưu Văn Tấn (chủ tàu cá) chia sẻ sau những chuyến biển xuyên tết, các chủ tàu sẽ tổ chức "tết muộn" cùng bạn ghe và các đối tác làm ăn. Ở cửa biển Cái Đôi Vàm, mùa xuân không chỉ đến theo những tờ lịch mà còn hiện lên qua những chuyến tàu đầy cá, những giàn khô vàng óng và nụ cười rạng ngời của ngư dân miền biển.