Đời sống Cộng đồng

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác!

Cao An Biên
Cao An Biên
15/02/2026 18:00 GMT+7

Đường phố trung tâm TP.HCM chiều 28 tết, hoàng hôn trước ngày giao thừa có khác gì so với ngày thường?

Không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ, người và xe nhích từng chút trong giờ cao điểm, đường phố trung tâm TP.HCM chiều nay 15.2 nhằm ngày 28 tết, cũng là buổi chiều trước ngày giao thừa, khá thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng. Trung tâm TP.HCM nhịp sống như chậm lại.

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 1.

Chiều nay 28 tết, trong ánh hoàng hôn cuối ngày, các tuyến đường trung tâm TP.HCM không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ dịp cuối năm như những ngày trước đó. Hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM đều thông thoáng, người và xe di chuyển dễ dàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 2.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn TP.HCM chiều 28 tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 3.

Một số tuyến đường ở phường Xuân Hòa (TP.HCM) có thời điểm vắng xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 4.

Những ngày cận tết, nhiều người cảm nhận được một TP.HCM thật khác với nhịp sống không còn quá hối hả như thường nhật

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 5.

Cư xá Đô Thành trang trí tết rực rỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 6.

Tiết trời dễ chịu trong ánh nắng cuối ngày, nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời ở công viên bến Bạch Đằng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 7.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trước thềm khai mạc. Nhiều người di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng nán lại xem. "Tôi nghe mọi người nói đường hoa năm nay đẹp lắm, nên đang đi công việc chạy qua cũng ghé lại xem thử. Thu xếp công việc xong xuôi, cả gia đình tôi sẽ đến đây chụp ảnh", bà Hoa sống ở phường Gia Định chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 8.

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 9.

Nhiều hàng quán, cửa hàng đã đóng cửa nghỉ tết, hẹn thực khách sau Tết Nguyên đán

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 10.

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 11.

Tại trụ sở Báo Thanh Niên ở phường Xuân Hòa chiều nay, mai nở vàng rực thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác! - Ảnh 12.

Những ngày cận tết, nhiều người vẫn miệt mài với công việc mưu sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

