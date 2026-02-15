Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác!

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trước thềm khai mạc. Nhiều người di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng nán lại xem. "Tôi nghe mọi người nói đường hoa năm nay đẹp lắm, nên đang đi công việc chạy qua cũng ghé lại xem thử. Thu xếp công việc xong xuôi, cả gia đình tôi sẽ đến đây chụp ảnh", bà Hoa sống ở phường Gia Định chia sẻ