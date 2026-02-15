Hoàng hôn 28 tết trước ngày giao thừa: Đường phố trung tâm TP.HCM thật khác!

Không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ, người và xe nhích từng chút trong giờ cao điểm,
đường phố trung tâm TP.HCM chiều nay 15.2 nhằm ngày 28 tết, cũng là buổi chiều trước ngày giao thừa, khá thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng. Trung tâm TP.HCM nhịp sống như chậm lại.
Chiều nay 28 tết, trong ánh hoàng hôn cuối ngày, các tuyến đường trung tâm TP.HCM không còn cảnh kẹt xe, ùn ứ dịp cuối năm như những ngày trước đó. Hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM đều thông thoáng, người và xe di chuyển dễ dàng
Đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn TP.HCM chiều 28 tết
Một số tuyến đường ở phường Xuân Hòa (TP.HCM) có thời điểm vắng xe
Những ngày cận tết, nhiều người cảm nhận được một TP.HCM thật khác với nhịp sống không còn quá hối hả như thường nhật
Cư xá Đô Thành trang trí tết rực rỡ
Tiết trời dễ chịu trong ánh nắng cuối ngày, nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời ở công viên bến Bạch Đằng
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trước thềm khai mạc. Nhiều người di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng nán lại xem. "Tôi nghe mọi người nói đường hoa năm nay đẹp lắm, nên đang đi công việc chạy qua cũng ghé lại xem thử. Thu xếp công việc xong xuôi, cả gia đình tôi sẽ đến đây chụp ảnh", bà Hoa sống ở phường Gia Định chia sẻ
Nhiều hàng quán, cửa hàng đã đóng cửa nghỉ tết, hẹn thực khách sau Tết Nguyên đán
Tại trụ sở Báo
Thanh Niên ở phường Xuân Hòa chiều nay, mai nở vàng rực thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu
Những ngày cận tết, nhiều người vẫn miệt mài với công việc mưu sinh
