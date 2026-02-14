Tối 27 tết: Nhiều tuyến đường TP.HCM ngày thường thông thoáng, nay ùn ùn xe

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều tối nay 14.2, nhằm ngày 27 tết tại trung tâm TP.HCM, hầu hết các tuyến đường đều thông thoáng, vắng xe dù là giờ cao điểm. Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với những ngày trước đó, khi các tuyến đường chật kín người và xe hối hả "chạy tết".

Trong khi đó, một số tuyến đường ở khu vực Q.8 cũ như đường Tạ Quang Bửu, quốc lộ 50, đường Tùng Thiện Vương, đường Bình Đông, cầu Chà Và… những ngày cận tết bất ngờ xe "chật kín", có những đoạn người và xe phải nhích từng chút.

Tối nay, đoạn đường Tùng Thiện Vương chật kín xe, trái ngược với trung tâm TP.HCM thông thoáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa trưa, cầu Chà Và hướng về chợ hoa Trên bến dưới thuyền đã chật kín xe, người và xe nhích từng chút một ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng xe chủ yếu là người dân TP.HCM đi mua sắm tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng xe chủ yếu là khách đến tham quan, mua sắm tại 2 chợ hoa tết nổi tiếng ở khu vực phường Phú Định và phường Bình Đông (Q.8 cũ) là chợ hoa Trên bến dưới thuyền và chợ hoa tết Bình Đông.

Ông Đạo, một shipper ở TP.HCM chuyên chở hoa tết dịp này cho biết càng về cận tết, người đi mua hoa ngày càng đông khiến một số tuyến đường ở khu vực Q.8 cũ đông xe.

Dòng người hối hả trong đêm ẢNH: CAO AN BIÊN

Những chuyến xe chở hoa tết tất bật trên nhiều tuyến đường quanh các chợ hoa ở phường Phú Định và phường Bình Đông đêm 27 tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền không khí mua bán sôi động tối nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều đoạn đường Tùng Thiện Vương xe nhích từng chút trong thời gian ngắn ẢNH: CAO AN BIÊN

"Hồi trưa nay tôi chạy xuống cầu Chà Và, nhích từng chút vì quá đông. Tối nay cũng đông người ở đường Tùng Thiện Vương. Hầu như tết năm nào đoạn đường này cũng đông xe nên tôi quá quen. Xe nhiều, mình chạy cũng phải kỹ tay lái một chút", ông bày tỏ.

Chị Ngọc Ngọc (37 tuổi) cùng chồng từ một chung cư ở phường Bình Đông cũng đi xe máy dạo chợ hoa tết Bình Đông và Trên bến dưới thuyền. Chị cho biết ngày thường những tuyến đường quanh chợ hoa này cũng nhộn nhịp xe, song thời điểm này lại càng đông đúc hơn.

Trên đường Tạ Quang Bửu, nơi diễn ra chợ hoa tết Bình Đông không khí cũng nhộn nhịp ẢNH: CAO AN BIÊN

"Nếu như trung tâm TP.HCM bây giờ thông thoáng, thì những đường này lại đông. Nhưng đông vui như vậy thì mới là tết. Vợ chồng tôi cũng đã mua được hoa chưng tết ưng ý đem về nhà, năm nay chuộng loại nào rẻ, đẹp và bền", chị chia sẻ.