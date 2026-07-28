Ngày cưới ở Quảng Trị: Khuyến khích đặt hoa tri ân liệt sĩ, làm từ thiện

Quy định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân ký ban hành ngày 24.7, với nhiều nội dung đáng chú ý nhằm xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang.

Đặt hoa tại các 'địa chỉ đỏ' trong ngày cưới

Đối với việc cưới, quy định nêu rõ các cặp đôi phải thực hiện đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Các nghi lễ mang tính phong tục, tập quán như dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu được khuyến khích tổ chức đơn giản, gọn nhẹ; hạn chế tiệc tùng linh đình để tránh lãng phí. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân và chiến sĩ lực lượng vũ trang, khi tổ chức đám cưới cho bản thân hoặc con, phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

UBND tỉnh Quảng Trị khuyến khích các gia đình làm từ thiện, đặt hoa tại các "địa chỉ đỏ" trong ngày cưới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong quá trình tổ chức tiệc cưới, âm nhạc sử dụng phải lành mạnh, vui tươi; các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh.

Quy định cũng nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang cần gương mẫu, không mời hoặc dự đám cưới trong giờ làm việc, không lợi dụng việc cưới để vụ lợi.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị khuyến khích các gia đình trong ngày cưới đặt hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; tổ chức hoạt động từ thiện hoặc trồng cây lưu niệm tại các địa điểm công cộng. Địa phương cũng khuyến khích áp dụng chuyển đổi số trong tổ chức lễ cưới như sử dụng thiệp mời điện tử, thiệp cảm ơn điện tử, bảng và màn hình điện tử để trang trí.

Khuyến khích không mời cơm khách đến viếng và đưa tang

Đối với việc tang, UBND tỉnh Quảng Trị nghiêm cấm lợi dụng tang lễ để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức hoặc cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích các gia đình không mời cơm khách đến viếng, đưa tang; không mời rượu, bia, thuốc lá trong tang lễ; hạn chế sử dụng vòng hoa, bức trướng mang tính phô trương, lãng phí, ưu tiên vòng hoa luân chuyển hoặc làm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Quy định cũng khuyến khích không rải vàng mã, tiền âm phủ, tiền Việt Nam hoặc tiền nước ngoài trên đường đưa tang; không đốt vàng mã tại nơi an táng, đồng thời hạn chế tối đa lượng rác thải phát sinh trong quá trình đưa tang và an táng.

Tỉnh Quảng Trị khuyến khích người dân hạn chế đốt tiền vàng mã trong lễ tang ẢNH: DƯƠNG LAN

UBND tỉnh Quảng Trị giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện, đồng thời hướng dẫn người dân chấp hành các quy định nêu trên.