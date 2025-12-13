Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngày đặc biệt của Báo Thanh Niên: Tập thể và nhiều cá nhân được tuyên dương
Video Thời sự

Ngày đặc biệt của Báo Thanh Niên: Tập thể và nhiều cá nhân được tuyên dương

Lê Hoài Nhân - Bá Cường - Hoàng Sơn
13/12/2025 05:59 GMT+7

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986-3.1.2026), diễn ra tại TP.Đà Nẵng, tập thể Báo Thanh Niên, Văn phòng đại duyên hải miền Trung cùng các cá nhân đã vinh dự được UBND các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tuyên dương và trao tặng bằng khen, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Tối nay 12.12, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) tại TP.Đà Nẵng - nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh hành trình xây dựng và phát triển của Báo Thanh Niên trong 40 năm qua, "từ đổi mới đến kỷ nguyên mới" đạt được những thành tựu nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo toàn diện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các bộ, ngành liên quan, của lãnh đạo các địa phương...

Báo Thanh Niên trong hành trình lan tỏa tinh thần 'Hào hiệp-Tử tế-Nhân văn-Tin cậy'- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày đặc biệt của Báo Thanh Niên Tập thể và nhiều cá nhân được tuyên dương

"Sự nghiệp vững chắc mà tờ báo đã xây dựng do sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo, đặc biệt là do sự quyết chí dày công tạo dấu ấn của các bậc tiền nhiệm. Không thể không nhắc đến sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo các địa phương, của lực lượng cộng tác viên, sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, hệ thống phát hành báo, các đối tác cùng bạn đọc thủy chung đã yêu quý và tiếp sức cho tờ báo", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
