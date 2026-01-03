Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngày đầu đăng ký “Mang Tết về nhà”: Người lao động xếp hàng sớm chờ
Video Đời sống

Ngày đầu đăng ký “Mang Tết về nhà”: Người lao động xếp hàng sớm chờ

Võ Hiếu
Võ Hiếu
03/01/2026 10:41 GMT+7

Từ sáng sớm trong ngày đầu chương trình “Mang Tết về nhà” mở đăng ký, nhiều người lao động đã có mặt tại các điểm tiếp nhận với mong muốn kịp đăng ký chuyến xe 0 đồng về quê, mang theo hy vọng được sum họp gia đình sau một năm mưu sinh đầy nhọc nhằn nơi đô thị.

Sáng ngày 2.1, ngay trong ngày đầu chương trình “Mang Tết về nhà” chính thức mở đăng ký, nhiều người lao động đã có mặt từ rất sớm tại số 145 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP.HCM với mong muốn kịp đăng ký chuyến xe 0 đồng để được về quê đón Tết cùng gia đình.

Ngày đầu đăng ký “Mang Tết về nhà”: Người lao động xếp hàng sớm chờ vé xe 0 đồng

Trong dòng người lặng lẽ xếp hàng là những tài xế xe ôm công nghệ, người nhặt ve chai, lao động tự do… Có người đã nhiều năm chưa về quê vì chi phí đi lại ngày Tết quá cao so với thu nhập bấp bênh. Với họ, việc có mặt sớm không chỉ để “giữ chỗ”, mà còn gửi gắm hy vọng được đoàn tụ sau một năm mưu sinh đầy nhọc nhằn nơi đô thị.

Ngày đầu chương trình "Mang Tết về nhà" mở đăng ký, đã có rất đông bà con với đủ ngành nghề đến với mong muốn có được tấm vé xe 0 đồng trở về quê ăn Tết Nguyên Đán

Nhiều trường hợp chia sẻ qua câu chuyện đời mình cho thấy, nếu không có chương trình hỗ trợ vé xe miễn phí của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tết này họ buộc phải ở lại thành phố. Tấm vé xe không chỉ giúp tiết kiệm một khoản tiền lớn so với giá vé ngày cao điểm, mà còn giúp người lao động có thêm chi phí mang về quê sửa lại mái nhà hư hỏng sau bão lũ, thăm cha mẹ già, hay đơn giản là có một cái Tết đủ đầy hơn.

Chương trình "Mang Tết về nhà" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi triển khai tiếp tục trở thành điểm tựa cho hàng ngàn lao động xa quê mỗi dịp Tết đến. Ngay trong ngày đầu đăng ký, không khí tại điểm chính tiếp nhận hồ sơ diễn ra trật tự, ấm áp, khi mỗi người đều mang chung một mong mỏi: được trở về nhà.

Bà Trần Thị A (69 tuổi, quê quán Gia Lai) đến từ sớm để đăng ký vé xe 0 đồng cho cả gia đình về quê ăn tết. Nhà bà A ở quê vừa bị hư hại do mùa lũ lụt cuối năm 2025, bà dành hết số tiền tích góp để về sửa chữa nhà trong dịp về quê ăn Tết Nguyên Đán

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký, chương trình bố trí nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp tại TP.HCM, trong đó điểm tiếp nhận chính đặt tại khu vực trung tâm thành phố. Bên cạnh các địa điểm tại phường Hiệp Bình và hai văn phòng của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM ở phường Tân Thới Hiệp và phường Tân Thuận.

Hình ảnh không khí ở ngày đầu chương trình "Mang Tết về nhà" mở đăng ký

Điểm tiếp nhận còn được đặt ở Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, TP.HCM, Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.HCM và tỉnh đoàn Đồng Nai, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 2.1 đến 12.1.2026. Lễ tiễn chính dự kiến tổ chức vào ngày 11.2.2026, tức ngày 24.12 âm lịch. Ngoài ra sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn, giúp người lao động ở nhiều khu vực có thể dễ dàng tiếp cận và hoàn tất thủ tục đăng ký ngay trong những ngày đầu.

