Thầy cô viết phần mềm cho học sinh khiếm thị: ‘Mong việc học thuận tiện hơn’

12 năm học tập và gắn bó với Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng, P.Tam Bình, TP.HCM, em Nguyễn Hoàng Phú đã trải qua một hành trình dài để từng bước hòa nhập với việc học tập và cuộc sống. Từ những ngày đầu, Phú gần như chưa biết gì về chữ nổi, máy tính hay các kỹ năng cần thiết của một người khiếm thị. Em chỉ biết mình không thể nhìn thấy.

Thầy Nguyễn Việt Tuấn, giáo viên hỗ trợ học sinh khiếm thị học hòa nhập và là thành viên trực tiếp phát triển phần mềm ẢNH: SẦM ÁNH

Và kể từ khi đến với trung tâm, Phú cùng các bạn học sinh khiếm thị đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Đặc biệt, việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong quá trình học tập. Nhờ đó, các em không chỉ làm quen với máy tính, sử dụng bàn phím thành thạo mà còn có thể soạn thảo văn bản, gõ công thức tính toán và hoàn thành bài tập, bài kiểm tra trên máy vi tính một cách chủ động.

Những hỗ trợ này đã giúp học sinh khiếm thị từng bước vượt qua rào cản, tự tin hơn trong học tập và mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong quá trình học tập của các học sinh khiếm thị ẢNH: SẦM ÁNH

Với mong muốn giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ và giáo dục một cách thuận lợi, bình đẳng hơn, trung tâm này đã chính thức công bố hai ứng dụng hỗ trợ học tập dành cho người khiếm thị, mang tên HappyTyping và BMType.

Trong đó, thầy Nguyễn Việt Tuấn, giáo viên hỗ trợ học sinh khiếm thị học hòa nhập và là thành viên trực tiếp phát triển phần mềm cho biết, quá trình xây dựng ứng dụng là sự kết hợp giữa chuyên môn sư phạm và công nghệ. Dù không xuất thân từ lĩnh vực lập trình, nhưng với lợi thế là giáo viên dạy Toán và sự kiên trì tự học, thầy đã từng bước hoàn thiện các ứng dụng, đồng thời tiếp thu ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp và học sinh để cải tiến phần mềm ngày càng phù hợp với thực tế học tập.

Đồng hành cùng đội ngũ giáo viên là các kỹ sư công nghệ thông tin trẻ, trong đó có anh Trần Việt Hoàng, kỹ sư phần mềm tại phòng tư vấn và hỗ trợ (NBIT) của trung tâm. Với anh, việc được góp sức phát triển các ứng dụng lần này không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn là niềm vinh dự khi các sản phẩm công nghệ có thể hỗ trợ thiết thực cho học sinh khiếm thị trên hành trình học tập.

Việc ra mắt HappyTyping và BMType không chỉ đánh dấu một bước tiến trong ứng dụng công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị, mà còn thể hiện nỗ lực bền bỉ của những người làm giáo dục và công nghệ, với mong muốn mang tri thức đến gần hơn với mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập và hòa nhập xã hội.