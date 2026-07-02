Ngày đầu miễn phí, khách đi xe buýt khắp TP.HCM tăng vọt

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, tính hết ngày 1.7, toàn bộ 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đã thực hiện 17.748 chuyến xe, vận chuyển 273.944 lượt hành khách, bình quân khoảng 15,4 hành khách mỗi chuyến.

Người dân chờ xe buýt tại bến trong ngày đầu tiên miễn phí vé ẢNH: ĐT

So với ngày trước đó (30.6), sản lượng hành khách tăng 14%. Nếu so với ngày 24.6, sản lượng hành khách tăng khoảng 26%. Đáng chú ý, nếu đặt lên bàn cân với cùng kỳ ngày 1.7.2025, lượng hành khách tăng khoảng 28%, cho thấy chính sách miễn phí xe buýt bước đầu tạo hiệu ứng tích cực.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM ghi nhận ngày đầu triển khai, tình hình đi lại của người dân tại các bến xe và đầu bến chính diễn ra ổn định. Tuy lượng khách tăng mạnh nhưng không gây quá tải hoặc phải điều động tăng cường phương tiện.

Về công tác tiếp nhận phản ánh, Trung tâm đã ghi nhận kịp thời thắc mắc, đóng góp của người dân. Cụ thể, qua Tổng đài 1022 ghi nhận 42 cuộc gọi của người dân, trong đó có 8 cuộc gọi hỏi về chính sách miễn phí xe buýt. Các cuộc gọi còn lại chủ yếu liên quan đến thông tin tuyến và hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

Trên ứng dụng MultiGo, Trung tâm tiếp nhận 13 phản hồi, gồm 7 ý kiến khen ngợi, 2 góp ý về trạm dừng, 3 góp ý liên quan đến thao tác quét thẻ và 1 phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên. Trong ngày, Trung tâm cũng tiếp nhận và xử lý kịp thời một trường hợp hành khách phản ánh xe buýt tuyến số 33 bỏ trạm.

Ngày đầu miễn phí vé, tình hình đi lại của người dân tại các bến xe và đầu bến chính diễn ra ổn định ẢNH: Đ.T

Hết ngày 1.7, toàn mạng lưới xe buýt lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Trung tâm đã tổ chức kiểm tra trực tiếp trên 134 chuyến xe nhằm giám sát việc thực hiện chương trình.

"Do đây là ngày đầu triển khai nên một số lái xe và tiếp viên còn lúng túng trong việc hướng dẫn hành khách thực hiện quy trình xác thực miễn vé. Để khắc phục, Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị vận tải phát thông báo trên hệ thống loa của xe. Đồng thời, hướng dẫn hành khách sử dụng ứng dụng MultiGo, căn cước công dân, mã QR, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng đã định danh để xác thực, đồng thời liên hệ nhân viên trên xe khi cần hỗ trợ" - đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin thêm.

Đánh giá chung, cơ quan quản lý cho rằng chương trình hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, hành khách và các cơ quan báo chí và các nền tảng mạng xã hội. Việc tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức xác thực điện tử đã góp phần giúp sản lượng hành khách tăng đáng kể ngay trong ngày đầu triển khai, đồng thời toàn bộ hoạt động vận tải vẫn được đảm bảo an toàn, thông suốt.