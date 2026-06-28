Ngày Gia đình Việt Nam: Sao năm nào ba cũng không về?

Họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn cha mẹ già đi qua những cuộc gọi video, không thể bên con vào những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Gia đình là động lực lớn nhất giúp họ vượt qua những tháng ngày cô đơn, áp lực, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, để họ dũng cảm ở lại, nỗ lực nơi xứ người.

9 cái tết nơi xứ người: Sao năm nào ba cũng không về?

Sang Nhật Bản làm việc từ năm 2017, anh Trần Hồng Cường (hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Shizuoka, TP. Hamamatsu) ngậm ngùi chia sẻ, đã 9 cái tết anh không có mặt ở nhà. "Ngày tôi sang Nhật Bản làm việc, con gái đầu của tôi mới 8 tháng tuổi, vợ tôi mới mang bầu bé thứ 2", anh nhớ lại.

Vợ chồng anh Trần Hồng Cường tại Nhật Bản ẢNH: NVCC

9 năm ở xứ sở mặt trời mọc, anh thừa nhận có những khoảnh khắc anh muốn từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, để được ở bên gia đình, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đó là khi nhìn qua màn hình điện thoại thấy cha mẹ ngày càng già đi, con nhỏ vào viện chỉ có một mình vợ cáng đáng, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa cuộc sống một mình lủi thủi nơi đất khách, là khi nỗ lực rất nhiều mà thành quả không như ý muốn.

"Hồi nhỏ, con tôi ốm, vào viện liên tục. Lúc vợ sinh bé thứ 2, một mình vợ chăm 2 con ở bệnh viện. Khi con lớn lên chút, những ngày tết, gọi về nghe con hỏi: Ba tết này không về à? Sao năm nào ba cũng không về?...", anh xúc động chia sẻ.

Thiên thần nhỏ thứ 3 của vợ chồng anh sinh ra tại Nhật Bản ẢNH: NV

Bố mẹ anh đã gần 70 tuổi, mẹ anh chạy thận hơn 15 năm nay. Anh thường bán hàng tới 21 giờ, nếu có khách thêm, anh sẽ ở lại làm đến 1, 2 giờ sáng hôm sau. Ba năm nay có vợ qua phụ, hai con gửi nhờ ông bà nội ở quê nhà chăm, nên cuộc sống đỡ phần vất vả.

"Phải cố gắng, làm lâu chịu khó cũng quen việc, nhà hàng có khách quen, tôi tin rồi sẽ ổn định trở lại. Gia đình là động lực để tôi bám trụ, nỗ lực nơi xứ người", chàng trai Hà Tĩnh chia sẻ.

Nếu vất vả quá thì về anh nuôi

Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, hiện đang làm việc tại Munich, Đức) chia sẻ 30.6 này tròn 4 năm cô qua Đức học tập và làm việc. Cũng ngày này 4 năm trước, xóm cô tổ chức đi biển Sầm Sơn nhân ngày Gia đình Việt Nam. Trước đó, cứ đến ngày này, vợ chồng cô sẽ về nhà ông bà nội ăn uống, sum vầy.

Phương hạnh phúc bên con gái ngày về Việt Nam ẢNH: NVCC

Nhưng từ ngày qua Đức, ngày này với cô cũng như bao ngày bình thường khác. "Khoảng 1 năm nay, tôi làm việc ca đêm, công việc bắt đầu từ 20 giờ đến 4 giờ 30 sáng, nếu tăng ca sẽ đến 5h30 sáng. 7,8 giờ sáng tôi sẽ đi ngủ", Phương chia sẻ ngắn gọn về một ngày làm việc của mình.

Phương yêu công việc làm bánh, khát khao học tập nên khi có cơ hội cô quyết tâm lên đường. "Phải kiếm được nhiều tiền, phải mua được nhà để hai vợ chồng không phải vất vả thế nữa. Chồng tôi làm ở sân bay, thời điểm đó tôi vừa đi làm vừa đi học. Mỗi ngày, tôi đi gần 50km còn chồng tôi đi làm tận 80km lận. Tôi nghĩ kinh tế gia đình phải 2 vợ chồng cùng gánh vác, tôi không muốn trở thành gánh nặng với chồng", cô chia sẻ.

Nói là vậy nhưng chuyến bay 13 tiếng từ Việt Nam qua Đức, hơn nửa chặng đường Phương khóc vì nhớ chồng nhớ con. Trên chuyến bay ngày hôm ấy, xung quanh toàn những người người nước ngoài, cảm giác lạc lõng, nơi đất nước xa lạ cô chẳng thể nào quên được.

Gia đình là hậu phương vững chắc của Phương ẢNH: NVCC

Cô gái 9x nói chồng không ủng hộ việc cô ra nước ngoài vì vợ chồng trẻ mới cưới, con còn nhỏ, nhưng anh tôn trọng giấc mơ của vợ. Anh và gia đình nội ngoại chăm con để cô yên tâm học tập. "Ngày tôi quyết tâm qua Đức, anh nói anh không cản em được nhưng nếu vất vả quá thì về anh nuôi", Phương hạnh phúc chia sẻ về bạn đời.

Ngày cô qua xứ người, con gái cô mới 3 tuổi. Phương luôn day dứt vì không thể kề bên khi con đau ốm, những ngày tết đến khi con hỏi "mẹ đâu, sao mẹ không về với con"... Tết năm rồi là lần đầu tiên Phương về Việt Nam sau gần 4 năm qua Đức. "Bé nhà tôi thấy mẹ chạy ào ra: mẹ ơi, con đây. Cảm giác rất hạnh phúc", nhắc đến con gái, cô lại rơm rớm nước mắt.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6, thông qua Báo Thanh Niên, Phương muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến gia đình nội ngoại, đặc biệt là chồng và cô con gái nhỏ của mình: "Cảm ơn mọi người đã luôn là hậu phương, luôn bên cạnh động viên con. Gia đình là động lực để con vượt qua những ngày nhớ nhà và tiếp tục cố gắng nơi xứ người".