Ngày Giáng sinh chưa trọn vẹn của thầy Park

Ông Park cùng các học trò vẫn còn cơ hội lội ngược dòng khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 đang trước mắt. Một kết quả không thuận ở lượt đi đặt tuyển Việt Nam vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chúng ta không chỉ thua về mặt tỷ số mà còn thua về mặt thế trận và còn bị thua thiệt nhân sự khi Duy Mạnh chấn thương vai, không thể sát cánh cùng đồng đội ở trận cầu sinh tử.

Bình luận viên Trương Anh Ngọc chia sẻ quan điểm: “Có lẽ, vì nhỡ kế hoạch từ trận gặp Campuchia mà chúng ta đã phải chịu hậu quả dây chuyền. Đội tuyển vẫn thắng Campuchia nhưng không thể nhất bảng mà lại còn bị hao tổn sức lực quá nhiều.

Chúa đã nói, mọi thứ xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Phải chăng lý do thất bại của tuyển Việt Nam cũng có lý do của nó mà hơn ai hết, ông Park biết rõ.

Chúng ta đã chọn cách nhập cuộc chưa đúng trước người Thái. Dẫu có điều chỉnh đi chăng nữa nhưng chúng ta cũng có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Đội bạn đã chia cắt hoàn toàn hệ thống vận hành chiến thuật của chúng ta. Nhìn thấy rõ Thái Lan cũng có nhược điểm, chẳng hạn như 2 trung vệ chậm xoay trở nhưng chúng ta không thể đánh vỗ mặt vào trung lộ của họ. Cả trận, ngoài những cú sút đặc biệt của Quang Hải (nhưng bất thành), chúng ta chỉ có đúng một pha chọc khe vào khu vực 16 m 50 cho Văn Đức. Thái Lan hơn tuyển Việt Nam về đẳng cấp còn ở thái độ thi đấu. Họ chơi với cái đầu lạnh. Còn chúng ta, có lẽ còn cảm tính, còn để sự nóng vội chi phối”.





Trận bán kết lượt về vào ngày 26.12 là cực khó với tuyển Việt Nam. Nhưng dưới lăng kính của nhà báo Trương Anh Ngọc: “Khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước được điều gì. 90 phút không phải là ít đâu. Chúng ta vẫn còn có hội lật ngược thế cờ. Những bài toán khó và cấp thiết được đặt ra cho ông Park. Hồi phục thể lực cầu thủ, giải tỏa sự căng cứng về tinh thần.

Ông Park vốn rất giỏi vực tinh thần và đây là lúc, ông phải làm tốt được điều đó. Có lẽ, yếu tố chuyên môn không mang tính quyết định hoàn toàn mà chính là yếu tố tinh thần. Hãy thể hiện vị thế của nhà vô địch AFF Cup bằng bản lĩnh và sức mạnh của mình. Hãy nên nhớ rằng, những người kiên nhẫn hơn sẽ là những người chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam hay kiên nhẫn, lạnh lùng như phải thế.

Có thể ông Park đang buồn, nhưng ông Park sẽ biết cách gạt bỏ nỗi buồn ấy đằng sau lưng. Để cùng đi tới, để cùng chiến đấu với các chiến binh của mình”.