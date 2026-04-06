Ngày hệ trọng của NASA khi sứ mệnh Artemis bay ngang mặt trăng

NASA cho biết tàu Orion sẽ đạt đến điểm xa nhất so với trái đất vào khoảng 0 giờ 7 giờ GMT (tức 7 giờ 7 phút sáng 7.4), ở khoảng cách 406.000 km, hơn 6.400 km so với kỷ lục mà tàu Apollo 13 lập được năm 1970. Khi tàu vũ trụ thực hiện chuyến bay ngang qua mặt trăng, phi hành đoàn sẽ quan sát mặt trăng trong điều kiện ánh sáng cụ thể cho phép họ nhìn thấy cả phía gần và khoảng 21% phía xa ở điểm tiếp cận gần nhất.

Bà Kelsey Young, trưởng nhóm khoa học Artemis 2, phát biểu: “Đúng vậy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đó là phần trăm diện tích mặt xa được chiếu sáng khi tàu tiếp cận gần nhất. Vì vậy, khi ở gần mặt trăng nhất, họ sẽ chỉ nhìn thấy 21% mặt xa. Khi tiếp cận như bạn đã thấy trong hình ảnh đó, họ sẽ nhìn thấy toàn bộ đĩa mặt trăng. Nó sẽ bao gồm một phần lớn mặt gần cũng như một phần của mặt xa”.

Chuyến bay ngang qua kéo dài gần 7 giờ sẽ bắt đầu vào khoảng 6:45 chiều giờ GMT (1 giờ 45 phút sáng giờ Việt Nam) và dự kiến kết thúc vào khoảng 1:20 sáng GMT (8 giờ 20 phút sáng tại Việt Nam).

Hình ảnh mặt trăng trong giai đoạn trăng khuyết dần trên bầu trời Ronda (Tây Ban Nha), sau khi NASA phóng tàu vũ trụ Artemis II bay ngang qua Mặt Trăng, ngày 2.4.2026 ẢNH: REUTERS

Được phóng lên hôm 1.4, Artemis 2 mang theo bốn phi hành gia, được thiết kế để thử nghiệm hệ thống tàu vũ trụ và hoạt động của phi hành đoàn trước các sứ mệnh trong tương lai nhằm đưa con người trở lại bề mặt mặt trăng.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ các phi hành gia bay quanh mặt trăng. Sẽ có một khoảng thời gian khoảng 40 phút trong quá trình bay ngang qua mặt trăng mà tất cả liên lạc với Artemis 2 sẽ bị cắt đứt khi các phi hành gia bay phía sau mặt trăng.

Hôm 6.4, các phi hành gia trên tàu Orion đã bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị bay vòng quanh mặt trăng, một giai đoạn quan trọng của sứ mệnh, trong đó lực hấp dẫn của mặt trăng sẽ tác động lên tàu vũ trụ mạnh hơn lực hấp dẫn của trái đất. Tàu vũ trụ Orion giờ đây sẽ bay vòng quanh mặt trăng, đưa phi hành đoàn đến vị trí xa trái đất nhất từ trước tới nay.

Trong suốt chuyến bay ngang qua, các phi hành gia sẽ tuân theo một kế hoạch chụp ảnh chi tiết gắn liền với các đối tượng khoa học trên mặt trăng, chụp ảnh và mô tả các mục tiêu mà NASA nhắm tới.

Vào cuối chuyến bay ngang qua, các phi hành gia sẽ trải nghiệm một hiện tượng hiếm gặp: nhật thực. Trong khoảng 53 phút, tàu Orion sẽ thẳng hàng hoàn hảo với mặt trăng và mặt trời, vì vậy mặt trời bị che khuất khỏi tầm nhìn.

Cho đến nay, chỉ có các phi hành gia trong sứ mệnh Apollo của NASA từng đặt chân lên mặt trăng từ năm 1969 đến năm 1972, tất cả đều là nam giới người Mỹ da trắng.