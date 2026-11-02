'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An

Thời sự'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị AnLê Lâm- lelambtn@gmail.com 02/11/2026 15:31 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Hàng trăm người đã tụ họp về chân đập tràn thủy điện Trị An để bắt cá khi thủy điện ngưng xả lũ, khung cảnh đông đúc, vui nhộn như một 'ngày hội'. Sau gần 40 ngày xả lũ liên tục (đợt đầu tiên trong năm 2026), sáng 2.11, thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo ngừng xả lũ vào 12 giờ cùng ngày.12 giờ thủy điện Trị An mới đóng đập tràn, ngưng xả lũ nhưng từ sáng sớm người dân đã kéo tới chờ bắt cáẢNH: ĐÌNH TRỌNGKhi thủy điện vừa đóng dập, người dân ngồi trên xuồng, hoặc ôm phao... lập tức ùa xuống nướcẢNH: LÊ LÂMNgười dân dùng mọi cách để tiến nhanh, tiến xa ra trung tâm, nơi cá tập trung nhiềuẢNH: LÊ LÂMMỗi người "chiếm lĩnh" mỗi khoảng không để quăng chài, giăng lướiẢNH: LÊ LÂMNhững người lội nước thì tập trung lại cạnh nhau để hạn chế sức chảy của nước rồi từ từ tiến ra xaẢNH: LÊ LÂMKhoảng 30 phút sau, khi mực nước đã hạ thấp thì dưới chân đập đã tràn ngập ngườiẢNH: LÊ LÂMNiềm vui của một người dân khi bắt được con cá toẢNH: LÊ LÂMSau mỗi đợt đóng đập xả lũ, người dân ước tính bắt được hàng tấn cá, trong đó có nhiều con nặng hàng chục ký, thuộc các loài như cá lăng, cá tra, cá trắm, mè hoa...ẢNH: ĐÌNH TRỌNG Tin liên quan Thủy điện lớn nhất miền Nam ngưng xả lũSau gần 40 ngày xả lũ liên tục (đợt đầu tiên trong năm 2026), thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam đã ngừng xả lũ khi lượng nước về hồ giảm. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Thủy điện Trị An ngày hội bắt cá phường trị an thành phố Đồng Nai Thủy điện lớn nhất miền Nam Bắt cá
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