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    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Hàng trăm người đã tụ họp về chân đập tràn thủy điện Trị An để bắt cá khi thủy điện ngưng xả lũ, khung cảnh đông đúc, vui nhộn như một 'ngày hội'.

    Sau gần 40 ngày xả lũ liên tục (đợt đầu tiên trong năm 2026), sáng 2.11, thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam thông báo ngừng xả lũ vào 12 giờ cùng ngày.

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 1.

    12 giờ thủy điện Trị An mới đóng đập tràn, ngưng xả lũ nhưng từ sáng sớm người dân đã kéo tới chờ bắt cá

    ẢNH: ĐÌNH TRỌNG

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 2.

    Khi thủy điện vừa đóng dập, người dân ngồi trên xuồng, hoặc ôm phao... lập tức ùa xuống nước

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 3.

    Người dân dùng mọi cách để tiến nhanh, tiến xa ra trung tâm, nơi cá tập trung nhiều

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 4.

    Mỗi người "chiếm lĩnh" mỗi khoảng không để quăng chài, giăng lưới

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 5.

    Những người lội nước thì tập trung lại cạnh nhau để hạn chế sức chảy của nước rồi từ từ tiến ra xa

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 6.

    Khoảng 30 phút sau, khi mực nước đã hạ thấp thì dưới chân đập đã tràn ngập người

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 7.

    Niềm vui của một người dân khi bắt được con cá to

    ẢNH: LÊ LÂM

    'Ngày hội' bắt cá ở chân đập tràn thủy điện Trị An- Ảnh 8.

    Sau mỗi đợt đóng đập xả lũ, người dân ước tính bắt được hàng tấn cá, trong đó có nhiều con nặng hàng chục ký, thuộc các loài như cá lăng, cá tra, cá trắm, mè hoa...

    ẢNH: ĐÌNH TRỌNG


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