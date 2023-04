Ngày hội game Việt Nam 2023: Sân chơi thú vị cho nhiều phân khúc

Ngoài sự góp mặt của các chuyên gia, các doanh nghiệp game trong và ngoài nước cũng tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về tình hình thị trường game trong nước và quốc tế. Ở phía còn lại, Ngày hội game Việt Nam 2023 cũng đã thu hút rất nhiều game thủ và phụ huynh cùng tham gia và phóng viên của Báo Thanh Niên cũng đã thu thập được những chia sẻ thú vị.

Chơi game để giải trí, My - cô sinh viên năm 3 Đai học Mở TP.HCM thường chơi Liên Quân Mobile cùng với bạn bè sau những giờ học căng thẳng. Đến với ngày hội, My tranh thủ tham gia để nhận những phần quà thú vị từ các đơn vị phát hành game.

Còn đối với Nhân, một nhân viên văn phòng thì tựa game Tam Quốc Chí - Chiến Lược được bạn chọn lựa vì đòi hỏi kỹ năng và sự tính toán rất nhiều yếu tố khác nhau. Chia sẻ với phóng viên, Nhân cho biết tựa game này cần cải thiện trong việc xây dựng cơ cấu các sự kiện game dễ hiểu hơn và bớt rối rắm hơn. Nói về tiềm năng và sự phát triển nghề nghiệp trong ngành game, Nhân cho biết nếu có cơ hội cũng sẽ dấn thân ở các vị trí công việc như chăm sóc khách hàng hoặc vận hành game, vì bạn cho rằng với kinh nghiệm chơi game hiện tại bạn sẽ làm tốt các vị trí đó.

Trong bộ cosplay xinh xắn, không ai biết Thanh là người vận hành game Play Together (VNG). Cô cho biết vốn là một người yêu thích cosplay từ trước, khi tham gia vận hành game Play Together thấy trang phục xinh xắn nên Thanh tự may cho mình một bộ nhân dịp sinh nhật. Chia sẻ về công việc, Thanh cho biết Play Together là một tựa game dành cho trẻ em vì thế tất yếu sẽ đối mặt với những khó khăn nhất định ví dụ như sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn và khắt khe hơn từ phía phụ huynh. Tuy nhiên điểm thuận lợi chính là tựa game này là một công cụ giúp cho trẻ em giải trí, giao lưu với bạn bè cũng như kết nối với các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà nhà phát hành chăm chút rất kỹ về nội dung game, cũng như có những công nghệ giúp ngăn chặn những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng của game.

Với tựa game này, khoảng cách (đặc biệt là về công nghệ) giữa phụ huynh và con em cũng được rút ngắn. Có các trường hợp thực tế phụ huynh chia sẻ về trải nghiệm của mình trong một lần thực hiện nhiệm vụ trong game, đối với cha mẹ thì khó nhưng khi nhờ con thì chỉ cần vài nốt nhạc, từ đó mà sự tương tác giữa cha mẹ và con cái trong gia đình cũng trở nên gần gũi hơn. Chính vì vậy tiêu chí của Play Together là tạo ra được những tính năng để giúp các thành viên trong gia đình chơi cùng nhau, kết nối theo một cách mới.

Một trường hợp khá đặc biệt đó là Thanh Thanh, một người mẫu cosplay đồng thời là chủ một shop chuyên kinh doanh các trang phục giúp các bạn trẻ hoá thân vào các nhân vật mình yêu thích. Xuất phát từ việc yêu thích chơi game, cũng như nhận thấy các trang phục trong game rất đẹp, Thanh đã mở một shop kinh doanh trang phục cosplay hoạt động đến nay cũng được 4 năm. Theo Thanh, ngành game đã mở ra rất nhiều cơ hội mà chính bạn cũng không ngờ đến.

Với tư cách là một phụ huynh đến tham dự sự kiện cùng với con, anh Xuân đang làm nghề thiết kế game (Game designer) cho biết bản thân mình là người hoạt động trong ngành nên hằng ngày tiếp xúc với game khá nhiều. Nói về bí quyết kiểm soát việc chơi game của con, anh Xuân cho biết tất cả những thiết bị chơi game đều được cài đặt tài khoản của phụ huynh nên khi con anh tải game gì anh đều biết được. Khi con thích chơi game gì đó thì bố cũng phải tìm hiểu về tựa game đó, nếu có điều gì phụ huynh nhân định là không phù hợp với lứa tuổi thì sẽ phân tích cho con hiểu. Về hướng nghiệp cho con, anh Xuân cho biết nếu con có khả năng hoặc yêu thích thì sẽ tư vấn thêm cho con, quan trọng là giúp con hiểu được điều nào là tốt để làm và tránh làm điều xấu.

Đối với quan điểm về những làn sóng game mới nổi như NFT đang bị nhìn nhận là không tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội thì anh Xuân cho rằng đó sẽ vẫn là xu hướng của tương lai cũng tương tự như việc ứng dụng blockchain vào tiền số hiện tại đã cho thấy những sự phát triển đáng kể. Chính vì vậy bản thân các đơn vị phát triển cần xây dựng niềm tin cho cộng đồng cũng như tạo ra những sản phẩm giúp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó thì mới thay đổi được những góc nhìn này.

Ngày hội game Việt Nam 2023 cũng là một sân chơi thú vị cho rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau không chỉ game thủ mà còn là cơ hội để phụ huynh hiểu rõ hơn con em mình. Tại Việt Nam game ngày nay không chỉ là một phương tiện giải trí mà đã mở ra một ngành lớn đóng góp cho xã hội khi mở ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp vào ngân sách nhà nước.