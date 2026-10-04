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    Kinh tế

    Ngày hội khoa học công nghệ Tây Ninh: Tìm lời giải cho thực tiễn

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Từ ngày 7 đến 9.10, tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Điểm nhấn là chuỗi 5 hội thảo chuyên đề gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương.

    Ngày 4.10, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết sự kiện Ngày hội Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.10, tại quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh).

    Theo kế hoạch, lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 7.10, với khoảng 500 đại biểu.

    Ngày hội khoa học công nghệ Tây Ninh: Tìm lời giải cho thực tiễn- Ảnh 1.

    Quy mô Ngày hội khoa học công nghệ tỉnh Tây Ninh

    ẢNH: BTC

    Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10). Tỉnh Tây Ninh kỳ vọng thông qua ngày hội sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến doanh nghiệp, người dân. Đối tượng được chú trọng là học sinh, sinh viên và thanh niên.

    Ngày hội dự kiến sẽ có khoảng 200 gian hàng trưng bài sản phẩm. Không gian trưng bày chia thành 5 khu trọng điểm, gồm: phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu; nông nghiệp công nghệ cao; kết quả nghiên cứu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

    5 hội thảo, 5 nhóm vấn đề sát với thực tiễn

    Theo kế hoạch, hội thảo thứ 1 diễn ra sáng 7.10, do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì. Hội thảo đánh giá kết quả khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh năm 2026. Đại biểu trao đổi giải pháp về dữ liệu số, đô thị thông minh và AI.

    Ngày hội khoa học công nghệ Tây Ninh: Tìm lời giải cho thực tiễn- Ảnh 2.

    Sơ đồ bố trí không gian triễn lãm

    ẢNH: B.B

    Chiều cùng ngày, hội thảo thứ 2 bàn về "bài toán" của địa phương. Các xã, phường trình bày nhu cầu thực tế trong quản lý, điều hành. Doanh nghiệp công nghệ, viện, trường giới thiệu giải pháp. Một số bài toán cấp thiết, khả thi sẽ được chọn để thử nghiệm, đặt hàng hoặc thí điểm.

    Sáng 8.10, hội thảo thứ 3 tập trung vào tài sản trí tuệ. Nội dung gồm xác lập quyền, quản trị, khai thác và thương mại hóa. Mục tiêu là nâng giá trị sản phẩm của tỉnh, gắn với xây dựng thương hiệu. Chiều cùng ngày, hội thảo thứ 4 hướng đến nông nghiệp. Chủ đề là ESG (môi trường - xã hội - quản trị), chuyển đổi số và AI. Các vấn đề được bàn gồm truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn.

    Sáng 9.10, hội thảo thứ 5 bàn về hệ sinh thái phương tiện không người lái. Đại biểu trao đổi về kinh tế tầm thấp và tiềm năng ứng dụng tại tỉnh Tây Ninh. Yêu cầu quốc phòng, an ninh, an toàn khi thử nghiệm cũng được đặt ra.

    Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninhm các hoạt động đi theo hướng "hội thảo để làm rõ vấn đề - kết nối để tìm giải pháp". Sau chuỗi hội thảo, tỉnh sẽ tổng hợp danh mục nhu cầu, bài toán và giải pháp. Đây là cơ sở để tiếp tục thử nghiệm, chuyển giao sau ngày hội.

    Ngoài các hội thảo, ngày hội còn có khu tư vấn chính sách, kết nối cung - cầu công nghệ. Ngày 9.10 diễn ra phiên thuyết trình dự án, kết hợp trao giải Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.


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