Ngày mai bắt đầu tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Công ty thám hiểm biển sâu của Mỹ Ocean Infinity xác nhận rằng đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chiếc máy bay đã mất tích vào năm 2014, theo Malaymail dẫn nguồn tin từ Sputnik/RIA Novosti.

Với sự hỗ trợ từ chính phủ Malaysia, công ty đang khởi động lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích, đại diện của Ocean Infinity cho biết.

Người đại diện nói thêm rằng, do tính chất nhạy cảm của chiến dịch, tất cả các thông tin cập nhật chính thức sẽ đến từ chính phủ Malaysia.

Ảnh tư liệu được Bộ Quốc phòng Úc chụp và công bố vào ngày 9.4.2014, cho thấy một máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc bay ngang qua tàu Ocean Shield của Lực lượng Quốc phòng Úc trong một nhiệm vụ thả phao sonar để hỗ trợ tìm kiếm bằng sóng âm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines ở phía nam Ấn Độ Dương ẢNH: AFP

Một tàu chuyên dụng của Ocean Infinity đang trên đường đến bờ biển phía tây của Úc để tiếp tục tìm kiếm, hãng tin này phát hiện ra sau khi phân tích dữ liệu theo dõi hàng hải.

Tàu Armada 86 05 dài 86 mét của Ocean Infinity mang cờ Singapore đã rời bến gần cảng Kwinana vào ngày 23.12 và hướng đến phía nam Ấn Độ Dương, nơi cuộc tìm kiếm máy bay mất tích.

Con tàu này đóng vai trò là bệ phóng cho các phương tiện dưới nước tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển sâu.

Giai đoạn tìm kiếm tích cực dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai, 30.12.

Trước đó, vào tháng 3, chính quyền Malaysia đã đồng ý với Ocean Infinity về việc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm xác máy bay MH370.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke Siew Fook cho biết Ocean Infinity đã tạm dừng hoạt động tìm kiếm do điều kiện thời tiết trái mùa.

Vào rạng sáng ngày 8.3.2014, chiếc Boeing 777-200 do Malaysia Airlines khai thác trên chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar. Người ta tin rằng máy bay đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm không thể xác định được địa điểm rơi máy bay. Mặc dù đã có một chiến dịch tìm kiếm kéo dài ba năm được tài trợ bởi nhiều quốc gia, nhưng không có mảnh vỡ nào được tìm thấy.