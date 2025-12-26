Hộp đen máy bay MH370 có còn khôi phục được dữ liệu sau một thập kỷ?

Nỗ lực mới nhất để xác định vị trí chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines diễn ra khi công nghệ lập bản đồ dưới nước và tìm kiếm tự động đã phát triển hoàn thiện, cho phép các nhà điều tra đánh giá lại quỹ đạo cuối cùng của máy bay với độ chính xác cao hơn.

Tình trạng của hộp đen ra sao?

Các chuyên gia hàng không cho biết, cuộc tìm kiếm đáy biển mới của Ocean Infinity phản ánh những tiến bộ trong thám hiểm biển sâu, bao gồm việc cải thiện công nghệ lập bản đồ và các phương tiện dưới nước tự hành.

Giáo sư Major Dr Mohd Harridon Mohamed Suffian cho hay, các cuộc tìm kiếm trước kia bị hạn chế bởi những giới hạn về công nghệ, đặc biệt là trong việc lập bản đồ chính xác đáy đại dương trên địa hình rộng lớn và không bằng phẳng.

"Mặc dù những nỗ lực trước đây đã lập bản đồ được những khu vực rộng lớn dưới đáy biển, nhưng độ phân giải và tính nhất quán của dữ liệu không phải lúc nào cũng đủ để xác định chắc chắn các mảnh vỡ nhỏ hơn hoặc bị phân mảnh", ông nói trên The Star.

Hình ảnh máy bay mất tích do AI tạo nên gây nhầm lẫn cho nhiều người ẢNH: CMH

Chuyến bay MH370 mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014 với 239 người, đã được tìm kiếm qua nhiều giai đoạn kể từ đó, bao gồm một cuộc tìm kiếm dưới nước đa quốc gia quy mô lớn kết thúc vào năm 2017 và một nỗ lực do công ty tư nhân Mỹ Ocean Infinity dẫn đầu vào năm 2018, trước khi cuộc tìm kiếm mới nhất được công bố năm nay.

Ông Mohd Harridon nói thêm rằng, các hệ thống tự động mới hơn hiện cho phép khảo sát chi tiết và có hệ thống hơn, giảm khả năng bỏ sót mảnh vỡ trong môi trường dưới nước phức tạp. Việc nối lại tìm kiếm không phản ánh dữ liệu mới được phát hiện, mà là khả năng được cải thiện để kiểm tra các giả thuyết hiện có một cách tốt hơn.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích được nối lại

"Ngay cả khi cuộc tìm kiếm không tìm thấy xác máy bay, nó cũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đường bay cuối cùng của MH370 bằng cách thu hẹp các khu vực mà máy bay khó có thể ở đó", ông nói.

Khi được hỏi về tình trạng của hộp đen sau hơn một thập kỷ dưới nước, Mohd Harridon cho biết nó được thiết kế để chịu được áp suất cực cao và chống ăn mòn trong một thời gian giới hạn, có nghĩa là một số dữ liệu vẫn có thể được phục hồi nếu tìm thấy xác máy bay.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Loke mới đây đã xác nhận rằng chính phủ Malaysia đã ký một thỏa thuận với Ocean Infinity để nối lại cuộc tìm kiếm vào cuối năm nay. Theo thỏa thuận này, Malaysia sẽ chỉ trả tiền cho công ty nếu tìm thấy xác máy bay, với khoản phí thành công lên tới 70 triệu đô la Mỹ (286,81 triệu ringgit Malaysia). Trước đây, Ocean Infinity đã tham gia tìm kiếm MH370 từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2018, bao phủ hơn 112.000 km vuông đáy biển phía nam Ấn Độ Dương trước khi kết thúc nhiệm vụ.

Trục vớt như thế nào?

Cũng trên The Star, chuyên gia Nik Ahmad Huzlan Nik Hussain cho biết việc Ocean Infinity sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm trên cơ sở "không tìm thấy, không trả phí" cho thấy mức độ tự tin nhất định, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và diện tích tìm kiếm giảm đáng kể.

"Họ sẵn sàng đánh cược vì chi phí hoạt động tương đối thấp, trong khi kết quả tiềm năng lại cao", ông nói thêm rằng điều kiện biển lặng hơn ở phía nam Ấn Độ Dương trong giai đoạn này cũng cải thiện tính khả thi.

Tuy nhiên, Nik Ahmad Huzlan cảnh báo việc tìm thấy mảnh vỡ không tự động đồng nghĩa với việc trục vớt. "Đây là một nỗ lực tìm kiếm, không phải là một hoạt động trục vớt. Việc tìm thấy máy bay có thể đồng nghĩa với việc có hình ảnh hoặc xác nhận bằng sóng siêu âm, nhưng quá trình thu hồi các mảnh vỡ - đặc biệt là hộp đen - sẽ cần một hoạt động riêng biệt, các tàu khác nhau và thiết bị chuyên dụng".

Ông cho biết hộp đen vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc giải quyết bí ẩn này, vì nó có thể xác định liệu máy bay có còn được kiểm soát vào cuối chuyến bay hay đã vỡ vụn khi va chạm.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Phi công Malaysia, giáo sư Ab Manan Mansor cảnh báo việc tìm kiếm được nối lại có nguy cơ khơi lại những vết thương cũ cho gia đình các nạn nhân.

Ông nói rằng những thông báo lặp đi lặp lại có thể biến thảm kịch thành "câu chuyện giật gân" thay vì mang tới sự khép lại, đồng thời đặt câu hỏi về tính khả thi thực tế của hoạt động này.

Hình ảnh mô phỏng MH370 đâm xuống biển

Ông Ab Manan cũng bày tỏ lo ngại về thỏa thuận với Ocean Infinity, đặc biệt là về định nghĩa "tìm thấy" thành công và liệu có bất kỳ nỗ lực trục vớt nào ngoài việc chụp ảnh và xác minh hay không.

"Ngay cả khi họ tìm thấy thứ gì đó, họ sẽ trục vớt nó bằng cách nào?", ông hỏi, đồng thời nói thêm rằng máy bay được cho là nằm ở độ sâu từ 5 đến 7 km dưới mực nước biển.

Theo ông, sau hơn một thập kỷ, máy bay có thể đã bị phân rã dưới áp suất cực lớn, với các mảnh vỡ bị dòng hải lưu phân tán, cho thấy các bộ phận đã được trục vớt trước đó dọc theo bờ biển châu Phi. "Việc mở lại vụ việc này không nên chỉ là để gây chú ý. Nó nên dựa trên sự trung thực, minh bạch và tôn trọng đối với các gia đình đã phải chịu đựng 11 năm bất an", ông chia sê.