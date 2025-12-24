Ngày mai, chính thức khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo

Đây là tuyến xe buýt công cộng đầu tiên hoạt động trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại địa phương.

Tuyến xe buýt điện số 173 (trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống) chính thức được đưa vào khai thác ngày mai (25.12) ẢNH: CTV

Tuyến xe buýt điện số 173 sử dụng phương tiện thuần điện, không phát thải khí nhà kính, vận hành êm ái, giảm ô nhiễm tiếng ồn, góp phần bảo tồn hệ sinh thái và không gian yên tĩnh của vùng đất du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng. Hạ tầng đi kèm được đầu tư đồng bộ, tích hợp trạm sạc nhanh, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng.

Xe buýt tuyến 173 được thiết kế với màu sắc, biểu tượng mang đặc trưng của Côn Đảo, gồm sắc xanh của biển và rừng, màu vàng tượng trưng cho năng lượng, cùng hình ảnh cá heo thể hiện sự thân thiện, năng động và tính đúng giờ trong vận tải công cộng.

Tuyến xe buýt số 173 có cự ly 17,1 km, thời gian hành trình khoảng 30 phút/chuyến, với 39 điểm dừng đón trả khách, kết nối trực tiếp chợ Côn Đảo và sân bay Côn Đảo. Tuyến khai thác từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày, với 114 chuyến/ngày, sử dụng 6 xe buýt điện loại 40 chỗ, có máy lạnh. Giá vé dao động từ 5.000 đồng đến 40.000 đồng/lượt, tùy theo cự ly di chuyển.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc đưa tuyến xe buýt điện số 173 vào hoạt động là bước cụ thể hóa Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thể hiện cam kết của TP.HCM trong thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Tuyến buýt điện này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng mà còn góp phần hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông và bảo vệ cảnh quan sinh thái đặc thù của Côn Đảo.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thêm 5 tuyến xe buýt mới tại Côn Đảo. Khi hoàn thành, mạng lưới xe buýt dự kiến sẽ bao phủ hơn 90% các địa điểm quan trọng, góp phần xây dựng Côn Đảo theo hướng văn minh, xanh - sạch - thân thiện và phát triển bền vững.