Ngày mai, TP.HCM khởi công metro số 2 sau gần 16 năm chờ đợi

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là một trong 4 dự án trọng điểm sẽ được TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ vào ngày mai (15.1) chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyến metro số 2 cũng được bổ sung hạng mục phát triển định hướng giao thông đô thị (TOD) tại Depot và các ga, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất

Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại depot Tham Lương, tổng chiều dài 11,269 km, gồm khoảng 9,255 km đoạn đi ngầm, đoạn chuyển tiếp 0,265 km, đoạn đi cao khoảng 0,846 km và đoạn đi mặt đất vào depot khoảng 0,903 km. Hướng tuyến chủ yếu đi trong phạm vi đất giao thông các trục đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.

Dự án đi qua địa bàn 14 phường gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Dự án được phê duyệt từ 2010, thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA, nhưng quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc nên đã được chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công, bằng ngân sách TP.

Đáng chú ý, tuyến metro số 2 được định hướng áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, như: Tích hợp Mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý, vận hành; đồng bộ hệ thống vé, thẻ thanh toán (AFC) với toàn mạng lưới vận tải công cộng; nâng cấp tín hiệu, cấp điện và thông tin liên lạc theo xu hướng hiện đại.

Trong đó, đơn vị tư vấn đề xuất nâng cấp mức độ tự động hóa đoàn tàu (GoA) lên mức GoA4 là mức độ tự động cao nhất - tàu không có cabin, không có người lái.

Phối cảnh tàu metro số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương)

Theo kế hoạch, sau khi khởi công toàn tuyến vào ngày 15.1, phía chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công ngay từ 16.1, dự kiến xây dựng trong 57 tháng, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2030. Nếu so với thời gian thi công 12 năm của tuyến metro số 1, tiến độ tuyến số 2 này được rút ngắn hơn 2,5 lần.

Sau khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ kết nối khu vực trung tâm với khu vực tây bắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng rất lớn trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Theo tính toán của MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay.