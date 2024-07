Ngày mai, VinFast chính thức mở bán phiên bản thăng hạng siêu đẳng cấp của VF8

VF 8 Lux vừa chính thức ra mắt giới mộ điệu

Điểm vượt trội đầu tiên của VinFast VF 8 Lux so với phiên bản hiện có là ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Phần nóc và phần thân xe được phối hai màu, mang đến 10 lựa chọn màu sắc nâng cao sang trọng và độc đáo. Kết hợp cùng bộ la-zăng được thiết kế sắc nét, VF 8 Lux mang khí chất đẳng cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Điểm vượt trội thứ hai là cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng. Với trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI), VF 8 Lux chính là một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ giúp cho các cuộc hội thoại giữa người và xe trở nên thông minh và nhân bản hơn.

Phiên bản mới có bảng màu nâng cao sang trọng và độc đáo

Cụ thể, trợ lý ảo VinFast trên VF 8 Lux có thể chủ động tìm kiếm, ghép nối thông tin có sẵn trên mạng Internet để đưa ra những câu trả lời hoàn thiện, hợp ngữ cảnh và mang đến những bất ngờ thú vị cho người dùng. Đặc biệt, công nghệ AI tạo sinh giúp trợ lý ảo VinFast có thể tự học và liên tục cập nhật thông tin mới để ngày càng thông minh hơn theo thời gian.

Bên cạnh hai nâng cấp rõ rệt nêu trên, VF 8 Lux tiếp tục mang đến cho người dùng trải nghiệm lái an toàn và thư thái với hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và gói dịch vụ thông minh VF Connect.

VinFast VF 8 Lux có hai tùy chọn là phiên bản thường và phiên bản Plus, trong đó phiên bản VF 8 Lux được trang bị động cơ điện có công suất 350 mã lực, đi được quãng đường 471km/lần sạc đầy, trong khi phiên bản VF 8 Lux Plus có sức mạnh lên tới 402 mã lực, đi được quãng đường 457km/lần sạc đầy. Hiện phiên bản VF 8 Lux Plus đã được trang bị sẵn trợ lý ảo VinFast tích hợp AI tạo sinh, trong khi phiên bản VF 8 Lux sẽ được bổ sung tính năng này trong thời gian tới thông qua cập nhật phần mềm.

Mẫu xe "Thăng hạng đẳng cấp", hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và gia đình

Được định vị là mẫu xe "Thăng hạng đẳng cấp", hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và gia đình, VinFast áp dụng nhiều chính sách bán hàng và ưu đãi đặc biệt dành cho VF 8 Lux. Theo đó, khách hàng đặt cọc VF 8 Lux trong tháng 7 sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-GREEN trong vòng 2 năm, được cam kết mua lại xe với trị giá có thể lên tới 90% giá xe ban đầu, bên cạnh các ưu đãi chung như miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng và ưu tiên chỗ đỗ tại các cơ sở của Vingroup. Tất cả chủ xe VF 8 hiện tại cũng sẽ được hỗ trợ đổi sang VF 8 Lux với mức định giá xe cũ có thể lên tới 93% giá xe.

Nếu đặt cọc sớm trong tuần đầu tiên chính thức mở bán VF 8 Lux (từ 16 - 22.7), khách hàng sẽ được tặng ngay một voucher khám chữa bệnh tại Vinmec trị giá 100 triệu đồng và có cơ hội quay số trúng thưởng là một suất ưu tiên xếp chỗ trong hệ thống trường Vinschool đi kèm một năm miễn học phí. Ngoài ra, 888 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ có đặc quyền sở hữu phiên bản Hỏa Long độc bản với số thứ tự được khắc trên thân xe và một số chi tiết mạ vàng sang trọng. Đặc biệt, với mỗi 888 khách đặt mua xe thành công trong tuần đầu tiên, VinFast sẽ tổ chức quay số trúng thưởng với giải độc đắc là một căn biệt thự Vinhomes trị giá 12 tỉ đồng.

Để được hưởng trọn vẹn các ưu đãi nêu trên, khách hàng mua xe VF 8 Lux cần cam kết không sử dụng xe để kinh doanh dịch vụ. Nếu trong quá trình sử dụng, khách hàng chuyển đổi VF 8 Lux thành xe dịch vụ, tất cả ưu đãi sẽ tự động hết hiệu lực.

Nếu có nhu cầu sử dụng xe để kinh doanh, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản VF 8S với 4 màu ngoại thất cơ bản gồm trắng, xám, đen, bạc cùng sức mạnh động cơ và quãng đường di chuyển tương đương mẫu VF 8 Lux. Với các trang bị tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, mức giá dành cho VF 8S là 1,079 tỉ đồng cho lựa chọn thuê pin và 1,289 tỉ đồng cho lựa chọn mua xe kèm pin.

Phiên bản VF 8 Lux có giá tương ứng là 1,170 tỉ đồng (thuê pin) và 1,380 tỉ đồng (kèm pin). Phiên bản VF 8 Lux Plus có giá tương ứng 1,359 tỉ đồng (thuê pin) và 1,569 tỉ đồng (kèm pin). Xe sẽ chính thức được mở bán trên toàn quốc từ 8 giờ sáng mai (16.7).