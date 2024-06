VinFast VF 8 đã vượt qua 'bài test khắc nghiệt' về an toàn như thế nào?

Điểm tối đa trong "bài đánh giá penalty"

VinFast VF 8 vừa được vinh danh tại Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 diễn ra tại Thái Lan với 5 giải thưởng: Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất, Hỗ trợ an toàn tốt nhất, Xe tốt nhất, An toàn cho người đi xe máy tốt nhất, và SUV tốt nhất. Là người hiểu rõ về ASEAN NCAP, ông nghĩ gì về kết quả này?

PGS-TS Lý Hùng Anh: Thực tế đây là kết quả nằm trong dự đoán của tôi. Bản thân tôi khi trao đổi với các đồng nghiệp trong hội đồng kỹ thuật của ASEAN NCAP đều nhận được phản hồi về sự hài lòng với VF 8. VinFast đã đặc biệt chú trọng về các công nghệ an toàn trên VF 8 nên dễ hiểu khi trong 3/4 hạng mục đánh giá, điểm số của VF 8 đều ở mức cao nhất. Đồng thời, tổng điểm lên tới 89,5 cũng là số 1 trong số các mẫu xe được đánh giá trong năm.

Mẫu xe VF 8 của VinFast V.G

Cụ thể thì VF 8 đã phải trải qua các bài kiểm tra như thế nào, đặc biệt là các thử nghiệm về va chạm - vốn là một phần quan trọng tại ASEAN NCAP?



Có rất nhiều bài đánh giá an toàn va chạm trong các điều kiện khác nhau. Tôi lấy ví dụ về hạng mục Bảo vệ an toàn cho trẻ em mà VF 8 vừa được vinh danh, bài đánh giá được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu từ các tình huống tai nạn thực tế thường gặp với hai hình nhân là trẻ em 18 tháng tuổi và 3 tuổi được đặt trên ghế dành riêng cho trẻ nhỏ ở hàng ghế sau.

Những hình nhân này được gắn cảm biến đầy đủ để đo sự thay đổi gia tốc, các lực va đập tác động lên tất cả các bộ phận, từ đầu tới tứ chi, trong va chạm trực diện và từ bên hông. Chỉ những mẫu xe bảo vệ tốt cho trẻ nhỏ, với thông số lực hình nhân gánh chịu ở mức rất thấp, mới được đánh giá là đạt.

Ngoài ra, đánh giá viên cũng căn cứ vào hiện trường thực tế sau va chạm để đánh giá. Nếu túi khí không được kích hoạt hoặc hoạt động không đúng thiết kế, trong trường hợp khoang hành khách bị biến dạng quá lớn thì hạng mục tương ứng sẽ nhận điểm trừ. Điều này tương ứng kết quả đánh giá an toàn của mẫu xe đó sẽ rất thấp dù kết quả các hạng mục khác được đánh giá cao. Chúng tôi vẫn gọi đây là "đánh giá penalty" bởi tất cả chỉ được thực hiện 1 lần và ghi nhận kết quả. Đó chỉ là 2 ví dụ cụ thể trực quan trong rất nhiều điều kiện để dẫn đến kết quả "đánh giá penalty". Vì là bài kiểm tra đánh giá được mô phỏng từ thực tế, đương nhiên sẽ không có chỗ cho sai lầm nên ASEAN NCAP làm rất chặt chẽ với các hệ thống tiêu chuẩn nghiêm khắc. Do vậy, điểm số tối đa của VF 8 ở hạng mục này là rất đáng ghi nhận, bởi thực tế không phải dòng xe nào cũng có thể xuất sắc vượt qua được bài kiểm tra khó khăn này.

VinFast trang bị trên VF 8 những tính năng đặc biệt không phải vì để thể hiện trong bài kiểm tra đánh giá mà xuất phát từ việc đặt người dùng làm trọng tâm và thực sự trân trọng khách hàng.

PGS-TS Lý Hùng Anh

Quan tâm khách hàng bằng hành động thực tế

Riêng về trang bị an toàn trên VF 8, theo ông, mẫu xe này được đánh giá cao những điểm nào?

Tôi nghĩ điều VF 8 đã thuyết phục ASEAN NCAP là những trang bị vượt trội về mọi mặt. Một số dòng xe trên thị trường đâu đó cũng có một vài trang bị an toàn giống VF 8 nhưng sự toàn diện về số lượng cùng khả năng hoạt động hiệu quả thì lại không bằng.

PGS-TS Lý Hùng Anh tại phòng thí nghiệm PC 3, nơi thực hiện các đánh giá của ASEAN NCAP

Bản thân tôi, trong quá trình tham gia trong đoàn đánh giá các bài kiểm tra với VF 8 về an toàn chủ động, rất ấn tượng với độ nhạy và sự chính xác của các tính năng an toàn trên mẫu xe này. Ví dụ, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) của VF 8 hoạt động rất chính xác trong điều kiện ô tô phía trước đứng im hay di chuyển ở các dải tốc độ khác nhau. Đây là điều không dễ, đòi hỏi khả năng ghi nhận và xử lý thông tin của hệ thống điện tử phải cực kỳ nhanh nhạy và chuẩn xác.

Hay với công nghệ cảnh báo điểm mù (BSD), theo tiêu chuẩn, khoảng cách giữa trục xe máy và mép gần nhất của VF 8 (trong điều kiện 2 xe di chuyển gần nhau) chỉ là 2 - 3 m thì hệ thống phải có cảnh báo. Nếu cảm biến hoạt động không tốt, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo sai, thậm chí không cảnh báo. Trên VF 8, hệ thống hoạt động rất nhạy. Thậm chí để ưu tiên sự an toàn trong tình huống thực tế, khi khoảng cách giữa 2 xe ở mức dưới 2 m, hệ thống trên VF 8 vẫn cảnh báo tốt tới người lái.

Thực tế, ngoài các trang bị an toàn trên, VF 8 còn sở hữu nhiều tính năng ADAS cấp độ 2. Ở góc độ an toàn, điều này theo ông có ý nghĩa ra sao?

Đây là những tính năng hỗ trợ lái nâng cao không có trong hạng mục bắt buộc của ASEAN NCAP. Dù không tính điểm cộng trong kết quả nhưng tôi biết, VinFast vẫn mang những tính năng ADAS cấp độ 2 lên VF 8 như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc… Đây là những tính năng vô cùng hữu ích, không chỉ mang lại sự thoải mái cho người lái xe mà còn giúp hạn chế tai nạn trong một số tình huống người lái mất tập trung.

Tất nhiên, ngay cả khi không có những tính năng ADAS trên thì VF 8 vẫn đủ điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà tôi đánh giá rất cao cách quan tâm tới an toàn của người dùng ở VinFast. Rõ ràng, VinFast trang bị trên VF 8 những tính năng đặc biệt trên không phải vì để thể hiện trong bài kiểm tra đánh giá mà xuất phát từ việc đặt người dùng làm trọng tâm và thực sự trân trọng khách hàng.

Từ sự lấn lướt của VF 8 tại ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024, ông nghĩ gì về xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển xanh trong thời gian tới của người tiêu dùng?

Tôi nghĩ rằng, càng ngày người dùng sẽ càng nhận thức được xe điện không chỉ là phương tiện xanh, thông minh mà còn an toàn hơn xe dùng động cơ đốt trong, với khả năng dễ dàng tích hợp nhiều công nghệ bảo vệ người lái và hành khách. Tôi tin cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ, xe điện sẽ càng cho thấy ưu thế, sự tiện lợi so với xe xăng và sẽ dần trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng.