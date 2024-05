VF 8 của VinFast bội thu giải thưởng về an toàn của ASEAN NCAP

Cụ thể, 5 giải thưởng được trao cho VinFast VF 8 tại Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tối 28.5 tại Bangkok (Thái Lan), bao gồm các giải "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", "Xe tốt nhất", "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất" và "Xe SUV tốt nhất". Vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn tại Đông Nam Á để góp mặt trong gần như tất cả giải thưởng, VinFast đã chứng minh năng lực vượt trội và cam kết tuyệt đối về an toàn cho người tiêu dùng.

Về chi tiết, ASEAN NCAP trao cho VF 8 giải thưởng "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất" với số điểm tối đa đối với bài kiểm tra va chạm trực diện và va chạm bên hông. Ở hạng mục "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", mẫu xe cũng giành điểm số cao nhất và được đánh giá tốt nhờ trang bị các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB) và cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Đối với hạng mục "Xe tốt nhất" và "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất", mẫu xe đầu tiên được VinFast đưa ra thị trường thế giới giành số điểm cao nhất nhờ các công nghệ hỗ trợ an toàn đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP. Hai tính năng phanh khẩn cấp tự động (AEB) và phát hiện điểm mù (BSD) cũng mang về số điểm ấn tượng. Ở hạng mục "Xe SUV tốt nhất", VF 8 được đánh giá cao với việc trang bị tính năng hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao (AHB) và phát hiện điểm mù (BSD).

Ông Yahaya Bin Ahmad, Giám đốc Kỹ thuật ASEAN NCAP, cho biết: "Chúng tôi vinh dự trao tặng 5 giải thưởng danh giá cho VinFast sau quá trình đánh giá khắt khe và minh bạch. VinFast đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô khu vực bằng cách đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và không ngừng đổi mới, VinFast trang bị cho các dòng xe của mình, đặc biệt là VF 8, những tính năng an toàn vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe".

ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất Đông Nam Á và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Chương trình đánh giá của ASEAN NCAP tập trung vào hai tiêu chí chính: khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn và trẻ em trên xe. Hai năm một lần, ASEAN NCAP tổ chức Giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP để vinh danh các nhà sản xuất ô tô đạt thành tích xuất sắc về an toàn. Sự kiện uy tín này thu hút sự tham gia của tất cả thương hiệu ô tô đang hoạt động trong khu vực.