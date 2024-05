Lý do VinFast vào top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

TIME là tạp chí tin tức hàng đầu thế giới, trụ sở ở New York (Mỹ), có lịch sử 101 năm. Đến nay, tạp chí đã xuất hiện ở cả 5 châu lục với tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Đặc biệt, những bình chọn của TIME được đánh giá có giá trị, uy tín trên toàn cầu và được công nhận không kém các danh hiệu lớn ở nhiều lĩnh vực trên thế giới. Danh sách "TIME100 Most Influential Companies in the World" - top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới của TIME - được thiết lập từ năm 2021. Để làm nên danh sách này, nhóm các biên tập viên của TIME đã xem xét các đề xuất, đơn đăng ký và khảo sát các cộng tác viên, phóng viên của tạp chí trên khắp thế giới. Ngoài ra, tạp chí cũng tìm kiếm lời khuyên từ đội ngũ chuyên gia/tổ chức độc lập. "TIME100 Most Influential Companies in the World" được xây dựng dựa trên tổng thể các tiêu chí, từ năng lực, khả năng tác động tới tính sáng tạo, tham vọng và thành công của các công ty được lựa chọn.