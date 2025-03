'Ngày mới trên sóc Bom Bo' được nhà thiết kế Minh Hạnh tái hiện qua thổ cẩm

Tối 21.3, tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra chương trình biểu diễn thời trang thổ cẩm "Ngày mới trên sóc Bom Bo". Chương trình do UBND H. Bù Đăng phối hợp cùng các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Phước tổ chức.

NSND Thanh Lam mở màn với tiết mục "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" ẢNH: H.G

Người mẫu trình diễn các mẫu trang phục do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện ẢNH: H.G

Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23.3.1975 – 23.3.2025).

Tham dự chương trình có nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng đông đảo khách mời, người dân địa phương.

Các mẫu thiết kế vừa truyền thống, vừa hiện đại ẢNH: H.G

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhấn mạnh, đây là sự kiện ý nghĩa, nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa vẻ đẹp của trang phục thổ cẩm và nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'tiêng Bình Phước. Những họa tiết trên các tấm thổ cẩm không đơn thuần là hoa văn mà qua đó còn giúp tái hiện sinh động những câu chuyện về núi rừng, về tâm hồn, phong tục tập quán và bản sắc của đồng bào S'tiêng.

Bà Trần Tuyết Minh mong muốn sự kiện sẽ mở ra cơ hội thương mại hóa, giúp nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'tiêng trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo ẢNH: H.G

"Thông qua các bộ sưu tập thời trang được trình diễn trên sân khấu, chúng ta cảm nhận được sự tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống với thời trang hiện đại. Thổ cẩm sẽ được đưa vào đời sống đương đại, mở ra cơ hội thương mại hóa, giúp nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'tiêng trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo. Sự kiện cũng nhằm tôn vinh các nghệ nhân những người đã gìn giữ, phát huy và trao truyền nghề dệt thổ cẩm từ thế hệ này qua thế hệ khác", bà Minh nhấn mạnh.

Cùng các mẫu sưu tập mới được ra mắt, hình ảnh về đời sống, tập tục, nghề nghiệp của đồng bào S'tiêng cũng được tái hiện đậm nét ẢNH: H.G

Người mẫu kết hợp người dân địa phương trình diễn các thiết kế mới của nhà thiết kế Minh Hạnh ẢNH: H.G

Xuyên suốt chương trình, các khách mời không chỉ được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng như Tiếng chày trên sóc Bom Bo do NSND Thanh Lam hát; Trường Sơn đông – Trường Sơn tây do ca sĩ Anh Khoa hát hay ca khúc Xin cứ lấy đi của thầy giáo 9X Thái Dương… mà còn được "đã mắt" với hơn 50 bộ trang phục từ những tấm thổ cẩm do các bà, các mẹ người S'tiêng, M’nông dày công dệt, bên cạnh những mẫu thiết kế thời trang thổ cẩm mới nhất của nhà thiết kế Minh Hạnh. Tất cả được đưa lên sân khấu với sự tham gia biểu diễn của không chỉ các người mẫu chuyên nghiệp mà còn có sự tham gia của các em học sinh mầm non và tiểu học tại địa phương.

Hình ảnh các thế hệ cùng đan lát được tái hiện trên sân khấu ẢNH: H.G

Trong không gian nghệ thuật ấy, nhà thiết kế cũng đã khéo léo tái hiện sinh động những phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc của người dân địa phương như các hoạt động dệt thổ cẩm; làm và uống rượu cần, đan lát, tái hiện hình ảnh người dân sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân, đánh cồng chiêng, thổi kèn sừng trâu, lễ hội phá bàu, lễ hội mừng lúa mới... với sự tham gia của các nghệ nhân, người dân địa phương cùng các trang phục nguyên bản của người bản địa.

Cũng tại chương trình, 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được tặng học bổng từ các nhà tài trợ.