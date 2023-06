Ngày mới với tin tức sức khỏe: Một dấu hiệu lạ của bệnh tiểu đường

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 dấu hiệu sớm của khối u não, người mắc nên đi khám ngay; Thực phẩm nào giàu chất chống ô xy hóa?; Sau phẫu thuật trực tràng, nam nhân viên bị đuổi việc vì đi vệ sinh 3 tiếng...

Một triệu chứng lạ của bệnh tiểu đường xuất hiện trên mô vú

Các bác sĩ đã viết trên tạp chí về các trường hợp y khoa Journal of Medical Case Reports về một dấu hiệu lạ của bệnh tiểu đường và kêu gọi nghiên cứu thêm để chẩn đoán và điều trị bệnh tốt hơn.

Khối u ở vú thường được xem là triệu chứng ban đầu của ung thư vú, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt Minh họa: Shutterstock

Đó là khối u ở vú. Đây thường được xem là triệu chứng ban đầu của ung thư vú, nhưng theo các bác sĩ, khối u này cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng mà mọi người thường bỏ qua.

Trong bài báo, các bác sĩ nêu trường hợp một phụ nữ 64 tuổi ở Trung Quốc thấy một khối cứng chắc, di động ở ngực phải. Ban đầu cả bác sĩ cũng nghĩ là ung thư vú, nhưng sau khi làm các xét nghiệm, họ đã chẩn đoán là phụ nữ này bị bệnh tiểu đường loại 2.

Trong khi các bác sĩ vẫn lo ngại về khối u ung thư và đề nghị phẫu thuật cắt bỏ, thì xét nghiệm thêm cho thấy khối u này không phải ung thư mà là tình trạng gọi là bệnh lý vú do tiểu đường. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 11.6.

4 dấu hiệu sớm của khối u não, người mắc nên đi khám ngay

Phát hiện sớm khối u não đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến khả năng điều trị thành công. Bộ não chịu trách nhiệm kiểm soát mọi chức năng của cơ thể. Do đó, bất kỳ sự bất thường não trong não đều sẽ làm gián đoạn các chức năng này.

Khối u não là sự phát triển bất thường của các tế bào bên trong hoặc các mô xung quanh não. Chúng có thể lành tính hoặc ác tính.

Co giật mà không rõ nguyên nhân, không có tiền sử động kinh thì có thể là do khối u não gây ra SHUTTERSTOCK

Dù nguyên nhân chính xác gây khối u não vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các bằng chứng nghiên cứu cho thấy một số yếu tố như phơi nhiễm tia bức xạ, trong gia đình từng có người bị u não và một số hội chứng di truyền sẽ làm tăng nguy cơ mắc khối u não.

Người bệnh không được phớt lờ mà phải đến bác sĩ kiểm tra não càng sớm càng tốt nếu thấy ít nhất một trong số dấu hiệu sau.

Thường xuyên nhức đầu. Nhức đầu là điều hết sức bình thường. Các nguyên nhân gây nhức đầu thường là căng thẳng, cảm cúm, mất ngủ hay mất nước. Tuy nhiên, nếu nhức đầu dai dẳng, không rõ nguyên nhân và ngày càng nghiêm trọng thì cần sớm đến bệnh viện kiểm tra. Dù nguyên nhân có thể là ung thư não hay bất kỳ điều gì thì tình trạng nhức đầu này đều có thể đáng ngại. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 11.6.

Thực phẩm nào giàu chất chống ô xy hóa?

Chất chống ô xy hóa có khả năng chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra. Do đó, chúng bảo vệ tế bào và giúp ngăn ngừa bệnh tật. Để tăng lượng hấp thụ chất chống ô xy hóa thì cách tốt nhất là ăn các loại thực phẩm giàu dưỡng chất này.

Các gốc tự do có hoạt tính hóa học cao và có thể làm hỏng các tế bào, gây bệnh và đẩy nhanh lão hóa. Do đó, tác hại từ các gốc tự do sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường, Alzheimer, Parkinson và nhiều bệnh khác. Trong khi đó, chất chống ô xy hóa sẽ ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phá hủy tế bào của các gốc tự do.

Bơ không chỉ có chất béo thực vật mà còn rất giàu chất chống ô xy hóa polyphеnоl SHUTTERSTOCK

Thực vật là nguồn thực phẩm chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa, từ rau củ, trái cây, nấm, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thảo mộc, gia vị, thậm chí là những loại hoa ăn được. Tuy nhiên, một số loại thực vật sẽ có hàm lượng ô xy hóa cao hơn nhiều loại khác.



Hạt. Rất nhiều loại hạt chứa chất chống ô xy hóa mạnh gọi là polyphеnol. Quả óc chó, hồ trăn và hồ đào có hàm lượng chất chống ô xy hóa đặc biệt cao.

Nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa từ các loại hạt này đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tim và não, có khả năng giảm viêm, ngăn ngừa nhiều loại bệnh và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến mọi nguyên nhân, trong đó có cả bệnh tim và ung thư.