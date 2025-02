Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lợi ích của cà phê với người lớn tuổi

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Các vị trí tích mỡ cảnh báo bệnh lý gì của cơ thể?; Người bị huyết áp cao nên ăn sáng thế nào để khỏe tim?; Đau ngực, khi nào là dấu hiệu của phình động mạch chủ nguy hiểm?...

Công dụng đáng ngạc nhiên của cà phê đối với sức khỏe cơ bắp

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng cà phê có thể có tác động tích cực trong việc làm chậm quá trình mất khối lượng cơ khi về già, hay còn gọi là chứng teo cơ.

Mất cơ do tuổi tác từ lâu đã là một trong những thách thức lớn đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh. Không chỉ giúp chúng ta vận động, cơ bắp còn đóng vai trò thiết yếu trong quá trình trao đổi chất, góp phần vào mật độ xương và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Khi mô cơ bắt đầu thoái hóa, con người phải đối mặt với những thách thức liên quan đến khả năng vận động, tình trạng yếu cơ tăng lên và chất lượng cuộc sống nói chung giảm sút.

Có thể uống 1 tách cà phê trước khi tập luyện thể dục để tăng hiệu suất buổi tập ẢNH: AI

Những phát hiện gần đây được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition (Thụy Sĩ) cho thấy những người uống cà phê, đặc biệt là uống thường xuyên, có thể có khối lượng cơ nhiều hơn tới 13% so với những người không uống cà phê. Trong khi tập thể dục và dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để duy trì khối lượng cơ bắp, thì việc dùng cà phê như một chất hỗ trợ bổ sung là một bước tiến thú vị trong nghiên cứu về thức uống quen thuộc này. Những người uống cà phê thường xuyên có khối lượng cơ nhiều hơn từ 11 đến 13% so với những người không uống cà phê, theo nghiên cứu với hơn 8.300 người trưởng thành ở Mỹ.

Đặc biệt, hai hợp chất được nghiên cứu nhiều nhất trong cà phê, caffeine và axit chlorogenic, được cho là hoạt động song song để thúc đẩy sức khỏe cơ bắp.

Người bị huyết áp cao nên ăn sáng thế nào để khỏe tim?

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ăn sáng thường xuyên và chọn các món ăn lành mạnh đã được khoa học chứng minh làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe mạn tính, trong đó có huyết áp cao.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng lành mạnh sẽ ít có khả năng bị huyết áp cao. Đây là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đau tim, đột quỵ.

Bữa sáng có các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải thìa, cải xoăn sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết để điều hòa huyết áp ẢNH: AI

Các chuyên gia khuyến cáo người bị huyết áp cao nên ăn sáng với các món ít chất béo có hại nhưng giàu protein, chất xơ và nitrat. Những dưỡng chất này sẽ ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu và tình trạng kháng insulin. Cả hai yếu tố trên đều góp phần làm tăng huyết áp.

Protein. Protein rất quan trọng với quá trình tổng hợp cơ. Vì vậy, mọi người nên ăn sáng với ít nhất 30 gram protein. Nạp đủ protein sẽ giúp duy trì khối lượng cơ. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cơ nạc cao sẽ giảm nguy cơ bị huyết áp cao.

Các món giàu protein là trứng, sữa, thịt nạc, cá hồi, đậu và các loại nấm. Trong đó, trứng là một trong những món giàu protein và giá cả phải chăng.

Có một số lo ngại rằng hàm lượng cholesterol trong trứng có thể tác động xấu đến sức khỏe. Nhưng trên thực tế, lượng cholesterol trong trứng không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Nếu vẫn còn lo ngại, mọi người có thể ăn lòng trắng trứng vì phần lớn cholesterol nằm trong lòng đỏ trứng.

Đau ngực: Khi nào là dấu hiệu của phình động mạch chủ nguy hiểm?

Phình động mạch chủ nguy hiểm nhưng lại tiến triển âm thầm và không có triệu trong giai đoạn đầu. Nếu không được điều trị sớm, phình động mạch chủ có thể dẫn đến vỡ động mạch, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Phình động mạch chủ là tình trạng động mạch chủ, mạch máu lớn nhất trong cơ thể, bị giãn nở hoặc phình to bất thường do thành động mạch yếu. Trường hợp xấu nhất là động mạch chủ bị vỡ. Nguy cơ tử vong khi đó có thể lên đến 90%, đặc biệt là khi không được cấp cứu kịp thời.

Đau ập đến đột ngột, cảm giác như cơn đau nằm ở sâu bên trong cơ thể có thể là dấu hiệu của phình động mạch chủ ẢNH MINH HỌA: AI

Trong giai đoạn đầu, người mắc phình động mạch chủ thường không có dấu hiệu hoặc cảm giác bất thường. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nghiêm trọng. Tùy vào vị trí động mạch chủ bị phình mà có thể xuất hiện những triệu chứng nào.

Chẳng hạn, phình động mạch chủ ngực sẽ gây đau ngực hoặc đau lưng trên. Cơn đau ập đến đột ngột và dữ dội. Người bệnh sẽ có cảm giác như cơn đau nằm ở sâu bên trong cơ thể. Nếu động mạch phình to chèn ép vào khí quản hoặc phổi thì sẽ gây khó thở, chèn vào thực quản thì sẽ gây khó nuốt và chèn ép dây thần kinh thanh quản gây ho khan hoặc khàn giọng.

Trong khi đó, phình động mạch chủ bụng thì sẽ gây đau bụng hoặc đau lưng dưới đột ngột, mạch đập mạnh ở vùng rốn. Người bệnh có thể cảm nhận cơn đau âm ỉ, dai dẳng và không rõ nguyên nhân. Động mạch phình có thể chèn vào các cơ quan khác trong bụng, gây cảm giác chướng bụng.