Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm nhiều lợi ích của rau lang

Bác sĩ tiết lộ tác dụng bất ngờ của món rau lang xào thịt bò

Theo tiến sĩ Hong Taixiong, giảng viên Khoa Công nghiệp sinh học thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan và chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan - Gao Minmin, rau lang có thể xào với thịt bò.

Hai vị chuyên gia giải thích: Thịt bò giàu sắt, rau lang cũng vậy - với 2,5 mg sắt trên 100 g. Vì vây, sự kết hợp này có thể tăng cường hấp thụ sắt và ngăn ngừa thiếu máu. Đối với những người ăn chay không thể ăn thịt, ăn rau lang cũng là một cách bổ sung sắt tốt.

Rau lang chứa đầy dưỡng chất thực vật polyphenol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong sớm Ảnh: Pexels

Nghiên cứu phát hiện ra rằng môi trường axit giúp hấp thụ sắt. Khi ăn các loại rau bổ sung sắt với nguồn vitamin C, tỷ lệ hấp thụ có thể tăng từ 43 - 63%. Từ đó, các chuyên gia đã khuyến cáo rằng sau khi ăn món rau lang xào, nên tiêu thụ một số thực phẩm giàu vitamin C như ổi, kiwi và các loại trái cây chứa vitamin C khác.

Cô Tang Anqi, bác sĩ trị liệu, đang làm việc tại Đài Loan, chia sẻ công thức làm món rau lang xào thịt bò như sau:

Nguyên liệu bao gồm rau lang, thịt bò, một miếng gừng, tỏi băm, dầu ô liu nguyên chất, nước tương, muối.

Uớp thịt bò với nước tương và một muỗng cà phê dầu ô liu trong 30 phút. Chần rau lang và gừng trong khoảng 3 phút, để ráo.

Sau khi chảo hơi nóng, cho dầu ô liu vào, thêm tỏi băm vào xào cho thơm, xào sơ rau lang, nêm chút muối, tiếp tục xào cho rau mềm, vớt ra để riêng. Xào thịt bò cho gần chín, cho rau lang vào xào nhanh tay, đảo đều, dọn ra đĩa.

Tắm nước lạnh vào mùa đông có lợi hay hại?

Khi trời trở lạnh, hầu hết mọi người đều thích tắm nước ấm, nhưng trên thực tế, tắm nước lạnh lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Tắm nước lạnh khi trời trở lạnh, thậm chí là vào mùa đông, nghe có vẻ không khoa học nhưng lại có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất cũng như sức khỏe tổng thể.

Tắm nước lạnh vào mùa đông có thể giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường miễn dịch ẢNH: PEXELS

Tắm nước lạnh vào mùa đông có thể mang đến những lợi ích sức khỏe sau:

Cải thiện lưu thông máu. Tắm nước lạnh sẽ làm các mạch máu co lại và đẩy máu vào sâu trong mô giúp tăng cường lưu thông máu. Điều này giúp cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan quan trọng, nhờ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tăng cường miễn dịch. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy tắm nước lạnh thường xuyên giúp cơ thể tăng sản xuất bạch cầu. Lượng bạch cầu tăng lên cũng sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm.

Phục hồi cơ nhanh hơn. Với những người thường xuyên tập thể dục, đặc biệt là các môn đòi hỏi sức mạnh như nâng tạ, thì việc đau nhức cơ là điều hết sức bình thường. Khi đó, tắm nước lạnh sẽ giúp các mô cơ co lại, có tác dụng giảm viêm, giảm đau cơ, kích thích quá trình thải độc tố, nhờ đó phục hồi cơ nhanh hơn.

4 triệu chứng dễ tưởng là cảm lạnh kéo dài nhưng có thể là ung thư

Người bị cảm lạnh thường sẽ ho, sốt và mắc một số triệu chứng khác. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này kéo dài không khỏi thì nguyên nhân có thể do bệnh tiềm ẩn, thậm chí ung thư.

Các triệu chứng của cảm lạnh là do virus hay vi khuẩn gây ra. Nhưng nếu các triệu chứng này kéo dài không khỏi, thậm chí ngày càng nặng hơn thì có thể là dấu hiệu của ung thư.

Mệt mỏi dai dẳng có thể là do tác động từ bệnh bạch cầu, u lympho hay ung thư đại trực tràng ẢNH: PEXELS

Mọi người cần đi khám ung thư nếu các triệu chứng giống như cảm lạnh sau kéo dài không khỏi:

Ho dai dẳng. Những cơn ho dai dẳng kéo dài hơn 3 tuần đều không được chủ quan. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết ho kéo dài, đặc biệt là có máu hay thay đổi giọng nói, có thể là dấu hiệu của ung thư phổi hay ung thư vòm họng.

Nghiên cứu cho thấy có đến 57% bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu có ho dai dẳng là triệu chứng cảnh báo đầu tiên. Do đó, nếu ho vài tuần không khỏi dù đã áp dụng mọi cách thì cần sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Sốt, nhiễm trùng tái phát. Một căn bệnh mà các triệu chứng viêm nhiễm, chẳng hạn như sốt, tái đi tái lại có thể không chỉ đơn giản là do hệ miễn dịch yếu. Hiệp hội Huyết học Mỹ cho biết tình trạng nhiễm trùng tái đi tái lại đôi khi có thể là do bệnh bạch cầu, một loại ung thư máu.

Bệnh bạch cầu làm suy yếu khả năng tạo bạch cầu, tế bào có chức năng chống lại mầm bệnh, của cơ thể. Hệ quả là khiến người mắc thường xuyên bị viêm nhiễm và sốt là triệu chứng rất thường gặp.