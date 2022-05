Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước chanh có những lợi ích này

Bác sĩ chia sẻ những thực phẩm người bị sỏi thận nên và kiêng ăn; 5 dấu hiệu gan đang bệnh có thể hiện trên tay bạn; Cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập... là những bài viết bạn đọc có thể xem khi bắt đầu ngày mới 25.5 với tin tức sức khỏe.

6 tác dụng đáng ngạc nhiên của nước chanh

Nước chanh không những ngon miệng, mà còn có lợi cho sức khỏe của bạn từ đầu đến chân. Nếu bạn đang muốn làm cho ly nước trung bình của mình trở nên ngon hơn nhiều, hãy thêm một lát chanh vào nước.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có nhiều lợi ích sức khỏe của việc uống nước chanh.

Có thể làm giảm đầy hơi. Jodi Greebel, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng của Citrition, cho biết: “Nước chanh làm giảm đầy hơi vì nó hoạt động như một loại thuốc lợi tiểu thực sự có ích khi bạn đang giữ lại chất lỏng”.

Có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Bằng cách thêm một ít nước chanh vào thói quen sinh hoạt thường xuyên, bạn có thể thấy rằng mình dễ dàng chống chọi với bệnh tật hơn nhờ đặc tính tăng cường hệ miễn dịch của chanh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.5.

Bác sĩ chia sẻ những thực phẩm người bị sỏi thận nên và kiêng ăn

Người bệnh thận nên uống nhiều nước, cân bằng dinh dưỡng, bổ sung các thực phẩm giàu canxi và vitamin, hạn chế tối đa lượng muối hằng ngày... để giúp cho việc điều trị dứt điểm, giảm nguy cơ tái phát về sau.

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu thận học - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết: Sỏi thận là hiện tượng các chất khoáng có trong nước tiểu bị kết tủa và lâu ngày tích tụ thành sỏi. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, sỏi thận sẽ gây ra nhiều biến chứng khó lường.





Chế độ dinh dưỡng đúng cách có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh, nâng cao chất lượng bữa ăn để đảm bảo được sức khỏe chống lại bệnh.

Người mắc bệnh sỏi thận thường do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn quá mặn, nhiều thức ăn chứa axit oxalic, uống quá ít nước… khiến thận lọc quá tải dẫn đến tích tụ nhiều chất khoáng, cặn bã, hình thành sỏi thận. Những chia sẻ tiếp theo của bác sĩ Chuyên sẽ có trên trang sức khỏe ngày 25.5.

5 dấu hiệu gan đang bệnh có thể hiện trên tay bạn

Bạn có biết bàn tay kể cả lòng bàn tay, ngón tay và móng tay có thể chứa manh mối về sức khỏe. Sau đây là những dấu hiệu cho biết gan không khỏe hiện trên tay bạn.

Lòng bàn tay ửng đỏ. Nếu lòng bàn tay ửng đỏ không có lý do, đó có thể là triệu chứng của bệnh gan. Các ngón tay cũng có thể ửng đỏ, do sự giãn nở của các mạch ở bàn tay do chức năng gan bị suy giảm.

Tiến sĩ Harvey Allen Jr, chuyên gia về tiêu hóa từ Utica, NY (Mỹ), giải thích, lòng bàn tay ửng đỏ có thể do bệnh gan và xơ gan gây ra. Mẩn đỏ không đối xứng xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay và hơi nóng.

Gần 1/4 người bị xơ gan bị ửng đỏ lòng bàn tay, vì vậy hãy đi khám ngay nếu gặp phải triệu chứng này. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem tiếp 4 dấu hiệu gan đang bệnh thể hiện trên tay bạn!