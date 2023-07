Ngày nóng nhất thế giới lập kỷ lục mới

Nhiệt độ không khí trung bình hằng ngày trên bề mặt hành tinh vào ngày 3.7 được một tổ chức thuộc cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) ghi nhận là 17,01 độ C, theo AFP.

Nhiệt độ trên đã vượt qua kỷ lục hằng ngày trước đó (16,92 độ C) được thiết lập vào ngày 24.7.2022, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia của NOAA, được thu thập từ năm 1979.

Nhiệt độ không khí trung bình của thế giới dao động trong khoảng 12 độ C đến dưới 17 độ C vào bất kỳ ngày nào trong năm, trung bình là 16,2 độ C vào đầu tháng 7 từ năm 1979 đến năm 2000.

Một người đàn ông sử dụng vòi nước giữa nhiệt độ cao bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Namira bên ngoài thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út ngày 27.6 Reuters

Kỷ lục vẫn chưa được chứng thực bằng các phép đo khác, nhưng có thể sớm bị phá vỡ khi mùa hè ở bắc bán cầu bắt đầu, theo AFP. Nhiệt độ trung bình toàn cầu thường tiếp tục tăng cho đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Trước đó, Copernicus, cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu, ngày 15.6 cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu vào đầu tháng 6 năm nay là mức cao nhất mà họ từng ghi nhận, đài France24 đưa tin.

Nhiệt độ có khả năng tăng cao hơn nữa trên mức trung bình lịch sử trong năm tới với sự khởi đầu của hiện tượng thời tiết El Nino ở Thái Bình Dương mà Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 3.7 đã xác nhận đang diễn ra.