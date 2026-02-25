Ngày thơ Việt Nam 2026 'đến' Quảng Ninh vào rằm tháng giêng

Tiếp nối thành công của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Ninh Bình năm 2025, sự kiện năm nay tiếp tục chủ trương tổ chức luân phiên tại các địa phương, đưa thi ca đến gần hơn với công chúng cả nước. Theo ban tổ chức, việc chọn Quảng Ninh làm điểm hẹn - là sự kết hợp lý tưởng của thi ca và biển cả. Và, đây cũng là địa phương từng tổ chức Ngày thơ quy mô tỉnh từ năm 1988 - trước khi Ngày thơ Việt Nam chính thức ra đời trên toàn quốc vào năm 2003.

Từ "Trước biển lớn" ở Quảng Ninh đến "khát vọng" thi ca 2045

Chủ đề "Trước biển lớn" được đặt trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Hình ảnh "biển lớn" trở thành ẩn dụ cho hành trình hội nhập toàn cầu, khát vọng vươn xa và những thử thách mà dân tộc đang đối diện. Trong hành trình ấy, thi ca tiếp tục giữ vai trò đồng hành, khơi dậy phẩm giá văn hóa và bản lĩnh con người Việt Nam.

Một nét mới giàu tính cộng đồng là việc ban tổ chức đưa thơ ra khỏi sân khấu, thành lập các nhóm nhà thơ đến giao lưu tại hầm mỏ, trường học, nhà máy và đơn vị bộ đội... ẢNH: BTC

Điểm nhấn của sự kiện là đêm thơ nguyên tiêu "Trước biển lớn" sẽ gồm những bài thơ về biển của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. Công chúng sẽ được thưởng thức tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng và nhà thơ có những thi phẩm hay viết về biển như: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Phạm Đương… cùng các nhà thơ trẻ đang tạo được ấn tượng trên văn đàn: Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung…

Chương trình vẫn giữ nghi thức truyền thống ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kết hợp các tiết mục nghệ thuật về đất và người Quảng Ninh.

Đặc biệt, năm nay có sự tham dự của nhà thơ Mỹ Bruce Weigl - người từng được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì đóng góp quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Kịch bản văn học đêm thơ “Trước biển lớn” do nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam xây dựng ẢNH: BTC

Nhiều hoạt động để thơ gần hơn với cộng đồng

Trong không gian mở của ngày thơ năm nay sẽ trưng bày 50 câu thơ về biển do ban tổ chức lựa chọn từ các nhà thơ cổ đại, trung đại đến hiện đại, được trình bày trên các cánh buồm thơ, do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thiết kế.

Nhân dịp này, NXB Hội Nhà văn cho ấn hành tập thơ Trước biển lớn, lấy theo tên chủ đề ngày thơ với những bài thơ trọn vẹn có 50 câu thơ của các tác giả được lựa chọn và những bài thơ khác.



Bên cạnh đó, tọa đàm học thuật "Phẩm giá của thơ ca" do nhà thơ Nguyễn Bình Phương chủ trì sẽ đặt ra vấn đề về trách nhiệm và bản lĩnh của người cầm bút trong thời đại mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn mang đến nhiều trao đổi sâu sắc.

Chương trình được dẫn dắt bởi á hậu Thụy Vân và nhà báo Phan Đăng ẢNH: FBNV