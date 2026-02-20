Tết Việt 2026: Ký ức và công nghệ cùng kể chuyện sum vầy

Đó là cái tết mà người Việt sống cùng hai thế giới - một thế giới của hương trầm, bếp lửa gói giò, nấu bánh; và một thế giới nơi nụ cười, cái ôm đều có thể trở thành video, album hay lời chúc gửi đi khắp năm châu chỉ bằng một cú chạm. Một cái tết vừa bồi hồi vừa rộn rã, nơi ký ức và công nghệ gặp nhau, tạo nên những khoảnh khắc đoàn viên thật đẹp, thật Việt Nam.



Nhờ công nghệ và mạng xã hội, không khí gói bánh chưng bên bếp lửa nhà chị Ánh Nhật được truyền đi xa, để chị gái ở Đức vẫn dõi theo được từng khoảnh khắc trong cảm xúc ấm áp và hoài niệm ẢNH: NVCC

Những khuôn hình tết giữ lại hơi thở mùa xuân

Khoảng một tháng trước tết, chị Ánh Nhật (Hà Nội) đã bắt tay trang trí phòng khách, biến những góc nhà quen thuộc thành "phông nền" xuân. Với chị, phần háo hức nhất là chuẩn bị không gian và trang phục để cả gia đình chụp ảnh, ghi hình. Hoa đào, quất, sắc đỏ, sắc vàng được bài trí khắp nhà; áo dài và váy áo của mẹ con chị được chọn lựa kỹ để những khung hình đầu năm thật trọn vẹn. "Mình muốn qua những chuẩn bị ấy và các hình ảnh đẹp lưu giữ, các con cảm nhận được tết, sự gắn kết gia đình và học cách trân trọng truyền thống", chị chia sẻ.

Sắc xuân và hơi thở mùa xuân tưng bừng trong từng không gian, từng góc nhỏ ngôi nhà chị Ánh Nhật ẢNH: NVCC

Không có không gian rộng như nhà chị Nhật, chị Thanh (Hà Nội) chọn "book" ê kíp chụp ảnh trên phố cổ, cùng gia đình diện áo dài, thuê cổ phục để có một album đậm màu tết xưa. Chị muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp với gia đình, bạn bè và chia sẻ với người thân gần xa trong những ngày đầu năm.

Vài năm gần đây, khi công nghệ và các nền tảng số phát triển mạnh, xu hướng chụp ảnh tết tại gia hay làm album, video gửi lời chúc đầu xuân đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trẻ - nhất là khi khoảng cách địa lý khiến việc thăm nhau không còn dễ dàng. Trong chính không gian thân thuộc, họ tạo nên những bộ ảnh chỉn chu, những thước phim sinh động, gửi gắm lời chúc theo cách sáng tạo mà vẫn giữ trọn sự ấm áp của mái nhà. Đây đang được xem là một cách đón tết hiện đại nhưng không hề vơi đi bản sắc truyền thống.

Khoảnh khắc tết ấm áp của gia đình chị Ánh Nhật thực hiện để gửi chị gái chị đang ở Đức ẢNH: NVCC

Mạng xã hội - món quà cảm xúc gửi người phương xa

Anh Nguyễn Khắc Minh Huy (TP.HCM), đang sống tại Paris (Pháp), chia sẻ: "Đối với người Việt xa quê, công nghệ giờ là nhịp cầu kết nối ngày tết. Cách đây 20 năm, để nghe được tiếng của người thân, chúng tôi phải mua thẻ điện thoại đắt đỏ, xếp hàng ở điện thoại công cộng đợi kết nối và chúc tết. Mỗi cuộc gọi là cả một nỗ lực...".

Giờ đây, mạng xã hội, video call và các nền tảng như Messenger, Zalo… giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng. "Dù cách nửa vòng trái đất, tôi không chỉ nghe mà còn nhìn thấy nụ cười cha mẹ, nghe tiếng chúc tết của anh chị em, bạn bè và cảm nhận không khí xuân qua từng khung hình", anh Huy nói.

Khoảnh khắc xuân ấm áp tại Pháp được anh Huy gửi về chia vui với gia đình anh ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Chị Kim Dư (Hà Nội), đang sống tại Thụy Sĩ, bùi ngùi: "Với người xa quê, tết luôn là những ngày đầy thương nhớ. Trước kia, chúng tôi chỉ cảm nhận không khí xuân qua các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức - gặp gỡ đồng hương, mừng tuổi, nhận bánh chưng, giò… Giờ đây, nhờ mạng xã hội và những cuộc gọi video, tôi có thể nhìn thấy gương mặt bạn bè, người thân, cùng 'ăn tết' với họ qua màn hình, mà vẫn thấy lòng ấm lại".

Mỗi lần mở video trong nhóm gia đình - cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, bàn thờ bố được chuẩn bị tươm tất, di ảnh ông bà đặt trang trọng - tim chị lại chùng xuống trong một niềm xúc động dịu dàng. Xóm cũ vẫn đỏ lửa mỗi độ giáp tết, còn livestream để người phương xa cùng dõi theo. Tiếng lửa lách tách, tiếng cười nói thân quen theo từng đoạn clip vượt qua hàng chục nghìn cây số, khiến mọi khoảng cách như được rút ngắn lại.

Nếu như ngày xưa phong bao lì xì chứa lời chúc mộc mạc, thì nay lời chúc ấy được "gói" bằng âm nhạc, hình ảnh, giọng nói và những đoạn phim ghép từ kỷ niệm cũ. Công nghệ tưởng vô tri lại trở thành sợi dây kết nối duy trì sự gần gũi với gia đình và bạn bè. Nó không làm tết xa cách hơn; chỉ mở thêm cánh cửa để những người đi xa vẫn có thể trở về theo cách riêng của mình.

Mâm cỗ và bánh chưng tết chuẩn bị công phu của gia đình chị Ánh Nhật thu hút đông đảo lượt thích và chia sẻ trên các mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Tết của ký ức - Tết của tương lai

Trong thế giới rộng lớn nhưng "bằng phẳng", nơi hàng ngàn cây số có thể rút ngắn bằng đường truyền internet, công nghệ mang đến một hạnh phúc khác: siết ngắn khoảng cách để khoảnh khắc sum vầy trở nên dễ chạm hơn. Từ nhu cầu kết nối ấy, tết 2026 hiện lên như "phiên bản" mới, nơi truyền thống và công nghệ cùng kể câu chuyện gia đình.

Video quay dọc - từng là trào lưu của giới trẻ nay trở thành "ngôn ngữ chung" của nhiều thế hệ. Mỗi gia đình đều có "bản phim tết" riêng: có nhà quay phim ngắn, làm podcast kể chuyện xuân, thu tiếng cười trẻ nhỏ, dựng album theo phong cách điện ảnh. Nấu bánh chưng vẫn là nghi lễ quan trọng, và được livestream để con cháu ở xa cùng xem; mâm ngũ quả vẫn trang trọng, còn ánh sáng được chăm chút để lưu giữ đẹp nhất.

Niềm vui ngày tết không còn chỉ là khoe mâm cỗ, khoe cành đào, mà là khoe khoảnh khắc, khoe sự sáng tạo và tình thân.

Tết 2026 là hành trình cân bằng giữa hoài niệm và đổi mới, giữa sắc đỏ truyền thống và nền tảng số, giữa ký ức và tương lai. Tết không chỉ sống bằng trái tim mà còn được kể bằng công nghệ - để hơi ấm sum vầy luôn tràn đầy, dù ở bất cứ nơi đâu.