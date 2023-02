Ngày Valentine (14.2): Lời yêu thương gửi đến người tôi yêu

Ngoài những lời ngọt ngào, yêu thương, các cặp đôi còn tìm những món quà ý nghĩa để tặng cho nhau vào Ngày tình nhân HOA NỮ

C HỈ CẦN ANH MÃI KHIẾN EM AN TÂM NHƯ ANH ĐÃ TỪNG

3 năm trước, anh trong mắt em là một cậu bạn cùng chơi game thâu đêm, luôn sẵn sàng đứng về phía em dù có chuyện gì xảy ra. Anh là người đã lắng nghe hết những tổn thương mà người cũ đã mang đến cho em và cũng chính anh là chỗ dựa, điểm tựa trong những ngày bầu trời trong mắt em chỉ toàn là màu xám xịt. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, bao dung với cô gái có tính khí thất thường như em.

Huỳnh Châu Nhật Minh NVCC

Tụi mình yêu xa, nhưng anh chưa bao giờ khiến em phải lo lắng, bất an về điều gì. Em vẫn nhớ như in giây phút anh ra mắt gia đình em vào tết năm 2022, anh hiền lành, lễ phép, không những bố mà bà nội và các cô trong nhà cũng đều ưng anh làm con rể. Nhân dịp Valentine này, em không cần anh tặng em hoa và quà, chỉ cần anh mãi khiến em an tâm như anh đã từng. Mong anh chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời có em.

Huỳnh Châu Nhật Minh



(tỉnh Sóc Trăng)

M ÃI NHỚ VỀ MÙA HÈ NĂM ĐÓ…

Gặp được nhau trong vũ trụ này đã là điều may mắn và ở lại với nhau chắc có lẽ là định mệnh. Chúng ta của 6 năm về trước thật khác, đều là sinh viên. Vào mùa hè đầu tiên, chúng ta đã đắm chìm trong ánh nắng mùa hạ ở biển Phan Thiết, biển hôm đó đẹp nhất là có bước chân của chúng ta. Cám ơn vì mùa hè đầu tiên ngọt như que kem, rồi những tháng ngày trôi qua bình yên đến lạ. Chúng ta cũng thật dịu dàng nhưng đôi lúc lại có những cơn sóng gợn vào mối tình, tạo thêm nhiều màu sắc.

Mai Thanh Phong NVCC

Chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành. Hy vọng rằng chúng ta của tương lai sẽ tuyệt vời hơn nữa. Hy vọng cậu vẫn nhớ về mùa hè năm đó, cảm ơn vì đã chịu đựng, đã cùng cố gắng, đã cùng cười, cùng khóc, cám ơn vì sự dịu dàng đến mát lòng. Hãy để mắt và dành cả trái tim ghi nhớ mọi khoảnh khắc... Chúng ta hãy tuyệt vời như đã từng nha.

Diễn viên trẻ Mai Thanh Phong



(TP.Thủ Đức, TP.HCM)

S Ự XUẤT HIỆN CỦA ANH LÀ MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT

Mình và người yêu quen nhau đã hơn 3 năm, nhưng năm nay có lẽ là năm hạnh phúc nhất vì là lần đầu tiên chúng mình được đón Valentine bên nhau. Bởi môi trường học tập trong quân đội của anh rất nghiêm ngặt, kỷ luật nên dù ở cách nhau chỉ 5 km nhưng việc chúng mình thường xuyên có những ngày lễ… online là hết sức bình thường. Tuy không được gặp nhau nhưng chúng mình vẫn luôn yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mình rất trân trọng tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Những ngày được gặp nhau, đối với chúng mình đều là ngày đặc biệt.

Đoàn Thị Thảo Phương NVCC

Ngày tình nhân, mình cũng muốn gửi đôi lời ngọt ngào đến chàng trai của mình: Cần gì nến và hoa khi sự xuất hiện của anh mới chính là món quà xinh đẹp nhất. Cảm ơn anh đã yêu thương và khiến cuộc sống của em trở nên nhiều màu sắc hơn. Chúc chàng trai của em có một Ngày tình nhân hạnh phúc. Happy Valentine's Day.

Đoàn Thị Thảo Phương



(Sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà Nội)

M ONG RẰNG VALENTINE NĂM NÀO CHÚNG MÌNH VẪN LUÔN Ở BÊN NHAU

Đây là lần thứ 3 mình và người yêu đón Ngày tình nhân. Thời gian 3 năm quen nhau, mình nhớ nhất kỷ niệm về sự cố mất điện thoại. Trong một lần đi ra ngoài đường, mình bị mất điện thoại. Khi thấy điều bất ổn thì anh sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đến giúp mình. Điều bất ngờ hơn hết là anh chạy đến cửa hàng và mua cho mình điện thoại mới và nói là "Tặng em nhân dịp Valentine". Mình cảm thấy rất xúc động với tình cảm, món quà anh ấy dành cho mình.

Nguyễn Võ Anh Thy NVCC

Mình cho rằng tình yêu là luôn dành tình cảm và sự đặc biệt cho nhau mỗi ngày, bởi vì ngày nào cũng là ngày để yêu thương nhau. Mình muốn cảm ơn người thương đã dành những điều tốt đẹp nhất và luôn che chở mình trong suốt thời gian quen nhau. Mong rằng Valentine năm nào chúng mình vẫn luôn ở bên nhau.

Nguyễn Võ Anh Thy

(Giáo viên Trường tiểu học Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM)

M ÌNH CÙNG NHAU CỐ GẮNG, EM NHÉ !

Mình và người yêu quen nhau đã hơn 2 năm. Hai đứa tình cờ gặp nhau khi đi cà phê cùng nhóm bạn, lúc đó mình đang nghỉ phép hè. Sau nửa năm tìm hiểu, chúng mình chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Trần Văn Hải NVCC

Cả hai cùng quê Quảng Trị, nhưng mình học ở TP.Hà Nội còn bạn ấy học ở TP.HCM. Yêu xa đã khó mà mình lại còn là bộ đội nên rất thiệt thòi cho bạn ấy, ngày lễ quan trọng cũng chỉ biết gọi điện trò chuyện và gửi quà tặng nhau.

Khoảng thời gian 2 năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn, không ít lần giận hờn nhưng chúng mình vẫn đồng hành cùng nhau, tình cảm vẫn như ngày đầu mới yêu. Ngày tình nhân lần thứ ba bên nhau, anh muốn gửi tới cô gái của anh những lời yêu thương tốt đẹp nhất. Chúc người yêu của anh luôn xinh đẹp, hạnh phúc và mãi là hậu phương vững chắc của anh, cùng nhau cố gắng em nhé!

Trần Văn Hải



(Học viên Trường Sĩ quan chính trị Hà Nội)

H ÃY CỨ YÊU EM BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH CÓ

Mình và người yêu bên nhau cũng gần 2 năm, những điều mà cả hai đã cùng nhau trải qua khiến mình vô cùng xúc động. Đặc biệt là vào ngày Valentine, bạn ấy luôn tạo bất ngờ dành cho mình.

Nguyễn Thị Thùy NVCC

Valentine năm đó, bạn ấy tăng ca nên đi làm về trễ, vì sợ mình giận nên từ Q.Tân Bình xuống TP.Thủ Đức (TP.HCM) một cách nhanh nhất có thể. Chiếc bánh kem mang theo cũng không còn nguyên vẹn nhưng mình cảm nhận được sự chân thành đó, mình cảm thấy dễ thương cực kỳ.

Dịp Valentine này, mình mong bạn ấy luôn hạnh phúc cả trong hiện tại và tương lai. Và cứ hãy yêu thương và che chở, mình không muốn bạn ấy thay đổi bất cứ điều gì, hãy cứ là chính bản thân bạn ấy và yêu mình bằng tất cả những gì bạn ấy có.

Nguyễn Thị Thùy



(Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)

M ÌNH RẤT YÊU BẠN !

Bạn ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, rất hay hỏi thăm xem một ngày mình đã trải qua như thế nào và đặc biệt là bất kể khi nào có tâm sự gì đó, bạn ấy luôn đến bên mình.

Đặng Hải Thiện NVCC

Một lần, mình đợi bạn ấy đi học ở trường về. Lúc đó, sinh viên rất đông và mình đứng đợi ở cổng nhưng mãi không thấy, bỗng bạn ấy chạy lại ôm mình. Đó cũng lần đầu tiên mình được người yêu ôm trước đám đông, tuy lúc đó cũng có ngại nhưng mình rất hạnh phúc vì khoảnh khắc đó làm mình nhớ mãi.

Valentine này mình sẽ tặng bạn ấy một bó hoa do mình tự làm và mình muốn nhắn gửi đến người yêu là mình rất yêu bạn ấy và luôn trân trọng chính mối quan hệ này. Cảm ơn rất nhiều vì chính tình yêu của bạn ấy là món quà lớn nhất của mình và xin lỗi thật nhiều vì thời gian qua đã có lúc làm bạn ấy buồn.

Đặng Hải Thiện



(Làm việc tại Học viện MC Academy 213 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

C ẢM ƠN EM VÌ ĐÃ BÊN CẠNH ANH

Đây là lần thứ 2 mình đón Ngày tình nhân cùng người yêu. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 2 năm quen nhau là sinh nhật lần thứ 20 của mình. Lần đó cô ấy đã tự tay làm một món quà handmade (thủ công) để tặng mình. Mình rất bất ngờ và luôn giữ nó cẩn thận từ đó đến nay.

Dương Quang Thông NVCC

Mình nghĩ rằng tình yêu là sự kết nối lâu dài, yêu thương 365 ngày trọn vẹn chứ không chỉ riêng ngày 14.2. Với mình, một khi đã yêu thì ngày nào mình cũng sẽ yêu như thế chứ không riêng gì 14.2 hay là một dịp đặc biệt nào cả. Hy vọng mình và cô ấy có thể cùng nhau đi qua thật nhiều ngày 14.2 nữa.

Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh trong khoảng thời gian qua.

Dương Quang Thông

(Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)