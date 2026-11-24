Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai theo dõi tiết mục múa rối nước do các nghệ nhân thực hiện ngay tại sân trường, tháng 2.2025 ẢNH: NGỌC LONG

20 câu chúc cho Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu diễn ra

Từng đạt 9.0 IELTS, thầy Nguyễn Việt Anh, Giám đốc học thuật Trung tâm Anh ngữ IELTS with Jay (Đà Nẵng), gợi ý bạn đọc 10 câu chúc dành cho nhiều công việc khác nhau từ nhà văn, nhà thơ, nghệ nhân, nghệ sĩ tới những người chuyên thực hiện công tác bảo tồn, quảng bá văn hóa.

1. May your passion for preserving our heritage continue to inspire generations to come - Mong tình yêu và tâm huyết của bạn trong việc gìn giữ di sản văn hóa tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ mai sau.

2. May your creativity know no bounds, and may your art continue to touch hearts - Chúc sức sáng tạo ở bạn luôn không có giới hạn và những tác phẩm nghệ thuật của bạn tiếp tục chạm đến trái tim mọi người.

3. Keep inspiring others to appreciate the beauty of our culture and traditions - Hãy tiếp tục truyền cảm hứng để mọi người biết cách trân trọng vẻ đẹp của văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc.

4. May your words continue to move hearts, open minds, and inspire change - Mong rằng những trang viết của bạn sẽ tiếp tục lay động trái tim, mở rộng tư duy và truyền cảm hứng cho những đổi thay tích cực.

5. May you continue to bridge the gap between tradition and modernity - Chúc bạn tiếp tục trở thành cầu nối giữa giá trị truyền thống và cuộc sống hiện đại.

6. May your craft live on, and may your knowledge be passed down for generations - Mong nghề thủ công bạn tâm huyết sẽ được gìn giữ lâu dài và những kiến thức, kinh nghiệm quý báu ấy tiếp tục được truyền lại qua nhiều thế hệ.

7. Wishing you continued success in keeping Vietnam's cultural heritage alive - Chúc bạn tiếp tục gặt hái thành công trên hành trình gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

8. Here’s to more bold ideas, meaningful creations, and stories worth telling - Chúc bạn có thêm nhiều ý tưởng táo bạo, những tác phẩm ý nghĩa và những câu chuyện đáng được kể.

9. May your work bring the richness of Vietnamese culture to audiences around the world - Mong rằng những đóng góp của bạn sẽ đưa sự phong phú của văn hóa Việt Nam đến với công chúng toàn cầu.

10. May your dedication to culture leave a lasting legacy for future generations - Mong những cống hiến của bạn cho văn hóa sẽ để lại di sản có giá trị lâu dài cho các thế hệ tương lai.

Tốt nghiệp thạc sĩ giáo dục ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL) ĐH Glasgow (Anh), thầy Bùi Việt Vương, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, chủ nhân Giải đặc biệt IELTS EduCreators 2026 của Hội đồng Anh, cũng gợi ý 10 câu chúc cho những ai theo đuổi hành trình văn hóa, nghệ thuật nói chung.

11. Thank you for keeping the flame of Vietnamese culture alive - Cảm ơn những đóng góp của bạn trong việc gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa văn hóa Việt Nam.

12. May your art stand the test of time - Mong những tác phẩm nghệ thuật của bạn trường tồn cùng thời gian.

13. Thank you for sharing your unique perspective and bringing more beauty and emotion into the world - Cảm ơn bạn đã chia sẻ góc nhìn riêng, góp phần mang tới cho thế giới thêm nhiều vẻ đẹp và cảm xúc.

14. Keep creating! Every stroke, note, or frame adds up to something meaningful - Hãy tiếp tục sáng tạo, bởi mỗi nét vẽ, mỗi nốt nhạc hay mỗi khung hình đều góp phần tạo nên những điều có ý nghĩa.

15. May your ideas never run dry, and may you always find the inspiration to bring them to life - Mong nguồn ý tưởng của bạn không bao giờ cạn kiệt và bạn luôn tìm thấy cảm hứng để biến những ý tưởng ấy thành hiện thực.

16. Wishing you good health, happiness, and many more years of doing what you love - Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều năm tháng được theo đuổi công việc mình yêu thích.

17. Here’s to new ideas, new opportunities, and the courage to try something different - Chúc bạn đón nhận thêm nhiều ý tưởng, cơ hội mới và luôn có đủ can đảm để thử sức với những điều khác biệt.

18. I hope you never lose the joy of creating, no matter where your journey takes you - Mong bạn luôn giữ được niềm vui sáng tạo, dù hành trình phía trước có đưa bạn đến bất cứ đâu.

19. I hope your work continues to reach more people, both at home and abroad - Mong những tác phẩm của bạn tiếp tục đến với nhiều công chúng hơn nữa, cả trong nước và quốc tế.

20. Thank you for showing us that tradition and innovation can go hand in hand - Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thấy rằng truyền thống và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể song hành.

Các diễn viên học sinh thể hiện trích đoạn "Trần Bình Trọng tuẫn tiết" cùng nghệ sĩ chuyên nghiệp trong vai Thoát Hoan (nhân vật đang ngồi) ẢNH: NGỌC LONG

Hình ảnh "thảm dệt", "nồi lẩu" và câu chuyện văn hóa trong thành ngữ tiếng Anh

Dịp này, thầy Nguyễn Việt Anh và thầy Bùi Việt Vương cùng giới thiệu loạt thành ngữ tiếng Anh (idiom) có thể sử dụng trong các bối cảnh liên quan tới hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đi cùng đó là cách áp dụng trong câu.

1. Keep the flame alive: Duy trì niềm đam mê, tinh thần; gìn giữ những giá trị, truyền thống không bị mai một.

Ví dụ: Local artisans have worked tirelessly to keep the flame of traditional craftsmanship alive - Những nghệ nhân địa phương đã không ngừng nỗ lực để gìn giữ và tiếp nối nghề thủ công truyền thống.

2. Stand the test of time: Trường tồn với thời gian.

Ví dụ: Vietnamese traditional music has stood the test of time and remains an important part of our cultural identity - Âm nhạc truyền thống Việt Nam đã trường tồn với thời gian và vẫn là một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa dân tộc.

3. Pass something down: Truyền lại (kiến thức, kinh nghiệm...) cho thế hệ sau.

Ví dụ: Many traditional crafts have been passed down from generation to generation - Nhiều nghề thủ công truyền thống đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

4. Breathe new life into something: Mang đến sức sống mới cho điều gì đó (bằng ý tưởng, cách tiếp cận hoặc thay đổi mới mẻ...).

Ví dụ: Young musicians are breathing new life into traditional folk music by combining it with contemporary sounds - Các nhạc sĩ trẻ đang mang đến sức sống mới cho âm nhạc dân gian bằng cách kết hợp với những âm hưởng đương đại.

5. Strike a chord (with someone): Khơi gợi sự đồng cảm; chạm đến cảm xúc (của ai đó).

Ví dụ: The film’s portrayal of family relationships struck a chord with audiences of different generations - Cách bộ phim khắc họa các mối quan hệ gia đình đã chạm đến cảm xúc của khán giả thuộc nhiều thế hệ.

6. Break new ground: Tiên phong, mở ra hướng đi mới.

Ví dụ: Artists can break new ground by experimenting with new ways of presenting traditional art forms - Các nghệ sĩ có thể mở ra những hướng đi mới bằng cách thử nghiệm những phương thức thể hiện khác nhau đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống.

7. Bridge the gap: Thu hẹp khoảng cách, tạo ra kết nối (giữa những con người, quan điểm, thế hệ hay nền văn hóa khác nhau...).

Ví dụ: Cultural exchange programmes can help bridge the gap between people from different backgrounds - Các chương trình giao lưu văn hóa có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa những người đến từ các môi trường và nền tảng văn hóa khác nhau.

8. Put something/someone on the map: Khiến ai/điều gì đó trở nên nổi tiếng.

Ví dụ: Vietnamese chefs have helped put Vietnamese cuisine on the international culinary map - Các đầu bếp Việt đã góp phần đưa ẩm thực Việt Nam lên bản đồ ẩm thực quốc tế.

9. Ahead of one’s time: Đi trước thời đại.

Ví dụ: Some artists are considered ahead of their time because their work challenges the conventions of their era - Một số nghệ sĩ được xem là đi trước thời đại bởi những tác phẩm của họ thách thức các khuôn mẫu và quan niệm phổ biến đương thời.

10. A cultural tapestry: Bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú.

Ví dụ: Each community contributes its own traditions and stories to the rich tapestry of Vietnamese culture - Mỗi cộng đồng góp những truyền thống và câu chuyện riêng vào bức tranh văn hóa Việt Nam đa sắc và phong phú.

11. Break with tradition: Phá vỡ thông lệ, làm khác truyền thống.

Ví dụ: Some young couples are breaking with tradition by choosing simpler wedding ceremonies - Một số cặp đôi trẻ đang lựa chọn tổ chức lễ cưới đơn giản hơn, thay vì làm theo những nghi thức truyền thống.

12. A melting pot: Nơi giao thoa nhiều nền văn hóa.

Ví dụ: Ho Chi Minh City is a melting pot of cultures, where traditional Vietnamese customs coexist with international influences - TP.HCM là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, nơi những phong tục truyền thống của Việt Nam cùng hiện diện với các ảnh hưởng quốc tế.

13. Turn back the clock: Quay ngược thời gian.

Ví dụ: Visiting an ancient Vietnamese village can feel like turning back the clock, especially when many traditional houses and customs are still preserved - Ghé thăm một ngôi làng cổ Việt Nam có thể mang lại cảm giác như được quay ngược thời gian, đặc biệt khi nhiều căn hộ và phong tục truyền thống vẫn được gìn giữ.

Thầy Bùi Việt Vương chia sẻ một điểm thú vị trong tiếng Anh là những hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường được sử dụng để diễn đạt các ý niệm trừu tượng, trong đó có văn hóa. Chẳng hạn, "keep the flame alive" dùng hình ảnh ngọn lửa để nói về việc gìn giữ, tiếp nối giá trị truyền thống, trong khi "breathe new life into something" nói tới việc mang sức sống mới đến những điều vốn đã tồn tại.

"Đặt cạnh nhau, 2 cách diễn đạt này gợi ra góc nhìn khá thú vị, rằng gìn giữ văn hóa không nhất thiết chỉ là bảo tồn những gì đã có mà còn có thể là tìm cách để các giá trị ấy tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống đương đại", thầy Vương nói.

Thầy cho biết bản thân tâm đắc nhất cụm "a cultural tapestry" - "tấm thảm dệt" của văn hóa. Bởi lẽ, trong khi "a melting pot" nhấn mạnh sự pha trộn giữa các nền văn hóa, thì "a cultural tapestry" gợi đến một tổng thể dệt nên từ những "sợi chỉ" văn hóa từ các địa phương và dân tộc anh em - nơi các giá trị giao thoa, gắn kết bền chặt mà vẫn giữ trọn "sắc màu" của mình.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh ngân điệu hò Đồng Tháp với sự hỗ trợ của NSƯT Văn Hai trong một sự kiện tổ chức giữa tháng 11 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG