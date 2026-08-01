Ngày vía Quan Âm: Dòng người đổ về ngôi chùa có 7 tượng khổng lồ bên sông Tiền

Ngày vía Quan Âm năm nay, đông đảo Phật tử và người dân từ nhiều nơi đã tìm về chùa Liên Hoa (xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để dâng hương, lễ Phật và tham dự các nghi thức tâm linh trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Theo ghi nhận, từ khu vực cổng chùa đến sân chính luôn nhộn nhịp dòng người vào lễ bái. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, người lớn tuổi về chùa từ sáng sớm để kịp dự lễ. Dưới chân đại tượng Quan Thế Âm Bồ tát hướng ra dòng sông Tiền, nhiều người chắp tay thành kính hành lễ cầu gia đạo bình an và sức khỏe cho người thân.

Sáng 19.6 âm lịch, lễ vía Quan Âm tại chùa Liên Hoa thu hút đông đảo phật tử, người dân khắp nơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 8 giờ 30, nghi thức cung thỉnh kim thân Quan Thế Âm Bồ tát bắt đầu tại khu vực tôn tượng Quan Thế Âm Bồ tát tọa sơn cao 25 m

ẢNH: NHẬT THỊNH

Kim thân Quan Thế Âm Bồ tát được phật tử cung thỉnh đi vòng quanh sân chùa để hướng về phía khu vực giáp sông Tiền ẢNH: NHẬT THỊNH

Đông đảo phật tử có mặt, chắp tay thành kính khi kim thân Quan Thế Âm Bồ tát đi ngang qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Suốt buổi sáng, tiếng chuông chùa cùng khói hương tạo nên không gian thanh tịnh giữa vùng sông nước miền Tây. Sau khi tham gia nghi thức tụng kinh Pháp Hoa cầu an, nhiều Phật tử tiếp tục thả cá phóng sinh, dâng hoa, chiêm bái các công trình trong khuôn viên chùa và lưu lại những khoảnh khắc bên đại tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

Đại đức Thích Minh Phước cho biết, chùa Liên Hoa hiện tọa lạc tại xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp (cách trung tâm phường Mỹ Tho khoảng 5km). Chùa được xây dựng vào năm 2016 và có tên ban đầu là Niệm Phật đường Liên Hoa.

Nguyên nhân có ngôi chùa này vì trong một lần đi từ thiện qua Vàm Kỳ Hôn, nhận thấy vùng đất bãi bồi bên dòng sông mênh mang nhưng lại chưa có cơ sở tự viện Phật giáo nên phát nguyện về lại vùng này xây dựng ngôi chùa để người dân nơi đây có nơi tu học.

Năm 2017, đại đức Thích Minh Phước đã cho xây đại tượng Quan Thế Âm Bồ tát với chiều cao 33 m hướng về phía sông nước mênh mông. Thời gian này, với tâm nguyện học theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ tát, đại đức vận động các nhà hảo tâm chung tay vào các công tác từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương cũng như cứu trợ đồng bào các vùng miền bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ trên cả nước.

Cùng thời điểm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũ đã có quyết định bổ nhiệm đại đức Thích Minh Phước làm trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa.

Đại đức Thích Minh Phước hành trì, tụng kinh khi kim thân Quan Thế Âm Bồ tát an vị ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà con miền Tây hăm hở đến chùa rất sớm đảnh lễ các vị Phật trước giờ hành lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phía khu vực bờ sông các phật tử mặc áo lam chấp tay hành lễ khi tôn tượng được an vị tại đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ vía Quan Âm năm nay trùng vào ngày cuối tuần nên nhiều phật tử tại địa phương cùng nhiều nơi khác có cơ hội tìm đến rất đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2019, ngôi chánh điện của chùa chính thức được xây dựng. Công trình này được kiến tạo bên dưới 2 tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Đa Bảo. Hai tôn tượng trên tầng 3, tầng lầu 2 là chánh điện, còn tầng 1 là tổ đường, tầng trệt là nhà tăng và khu vực sinh hoạt của đại chúng.

Đồng thời chùa còn mở rộng diện tích và được kiến tạo khu vườn tượng Thập Bát La Hán, khu vườn tượng Quan Thế Âm Bồ tát độ 12 con giáp. Kiến tạo lại khuôn viên đại tượng Quan Thế Âm Bồ tát và 32 hóa thân của Bồ tát phía trước sân chùa. Đại đức cũng tiến hành xây dựng tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn. Năm 2022, Niệm Phật đường Liên Hoa được đổi tên thành chùa Liên Hoa.

Theo đại đức Thích Minh Phước, bên cạnh việc tạo lập ngôi chùa, nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động Phật đạo như các khóa tu vào các ngày chủ nhật, thực hiện các công tác từ thiện, xây nhà tình thương, làm cầu nông thôn, tặng quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát được chùa Liên Hoa chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nghi thức cũng như đón phật tử về chùa ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau các nghi thức rước kiệu, chùa tổ chức cho các phật tử phóng sinh cá ngay trước chùa ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ngày 19.6 âm lịch (ngày 1.8 dương lịch) này chùa tổ chức lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát thu hút đông đảo Phật tử từ nhiều nơi tìm đến. Chương trình lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát gồm: các nghi thức cung thỉnh kim thân Quan Thế Âm Bồ tát tại chùa, thả các phóng sanh, tụng kinh Pháp hoa cầu bình an và cúng ngọ, thả hoa đăng…

Theo đại đức, đến hiện tại, chùa Liên Hoa có đến 7 pho tượng khổng lồ, có chiều cao từ 25 m đến 40 m. Tượng Quan Thế Âm Bồ tát cao 33 m. Bên cạnh đó là 2 tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Đa Bảo cao 40 m, được xem là cao nhất ở chùa. Và tượng Quan Thế Âm Bồ tát ngồi với chiều cao 25 m.

"Ngôi chùa này ngoài tên Liên Hoa thì cũng được người dân trong vùng gọi là chùa Mẹ Nam Hải Tiền Giang bởi người dân quen gọi Quan Thế Âm Bồ tát là mẹ. Đồng thời tượng Quan Thế Âm Bồ tát lớn quan về hướng Nam, nhìn ra sông Tiền", đại đức Thích Minh Phước chia sẻ.

Chùa Liên Hoa còn được người dân tại đây gọi là chùa Mẹ Nam Hải Tiền Giang. Chùa có đại tượng Quan Thế Âm Bồ tát cao 33 m, hướng về phía Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, chùa còn nổi tiếng với 6 bức tượng Phật khổng lồ, có chiều cao từ 25 - 40 m ẢNH: NHẬT THỊNH



