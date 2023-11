Ngày vui của biên phòng và người dân Việt - Lào nơi cột mốc biên giới 591

Ngày 10.11, tại cột mốc biên giới 591, Đồn biên phòng Hướng Lập (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Đại đội biên phòng 321, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tặng quà cho người dân vùng biên.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng các phần quà tại buổi giao lưu THANH LỘC

Tại chương trình, lực lượng chức năng của hai nước trao đổi một số nội dung về phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, ôn lại các truyền thống tốt đẹp Việt - Lào.

Bên cạnh lực lượng vũ trang, chương trình còn có sự tham dự của các giáo viên, học sinh Trường tiểu học và THCS Hướng Việt (H.Hướng Hóa) đến giao lưu văn hóa - văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các giáo viên tại Trường THCS dân tộc nội trú La Cồ (H.Sê Pôn, Savannakhet).

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Bunlom Suphammixay, Phó bí thư Huyện ủy Sê Pôn, cho biết đây là hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam và Lào, giữa Quảng Trị - Savannakhet, giữa Hướng Hóa - Sê Pôn.

Đây là hoạt động xây dựng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào THANH LỘC

"Mô hình này nếu được nhân rộng ra trên toàn tuyến biên giới sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới và thắt chặt mối tình keo sơn giữa lực lượng bảo vệ biên giới, giáo viên, học sinh, đặc biệt là nhân dân hai nước”, ông Bumlom Suphammixay nói.

Dịp này, Đồn biên phòng Hướng Lập cũng đã trao tặng 300 chiếc chăn, 383 áo phao, 200 đôi dép, 800 kg gạo, 150 chai nước mắm, 50 kg đường (tổng trị giá trên 120 triệu đồng) cho Đại đội biên phòng 321 cùng các giáo viên, học sinh Trường tiểu học và THCS Hướng Việt, Trường THCS dân tộc nội trú La Cồ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các em học sinh của hai nước Việt - Lào giao lưu THANH LỘC

Theo đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, với việc làm ý nghĩa này sẽ giúp lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân xã Hướng Việt, cụm bản La Cồ ngày càng đoàn kết, gắn bó. Đồng thời, tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tự quản đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.