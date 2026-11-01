Ngày vui của những cựu danh thủ bóng đá Bình Định

Nhận lời mời từ đội cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, nhiều cựu danh thủ của bóng đá đất võ đã tụ hội về TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Trọng Tuấn, đội cựu tuyển thủ Bình Định có sự góp mặt của nhiều cái tên lừng danh một thời như Nguyễn Công Long, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Mậu Thìn, Lê Thanh Phương, Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Tâm,…

Trên thảm cỏ Hoa Lư, những đôi chân từng một thời "làm mưa làm gió" trên các sân cỏ cả nước giờ đây mang nhịp bước thong dong hơn, nhưng nét tài hoa thì vẫn vẹn nguyên. Ở bên kia chiến tuyến, các cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng mang đến một tinh thần thi đấu cởi mở, fair-play.

Các cựu cầu thủ Bình Định qua nhiều thế hệ quy tụ tại sân Hoa Lư (TP.HCM) ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Một trong những điểm nhấn của cuộc hội ngộ lần này là sự hiện diện của lứa thủ môn tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Trong màu áo cựu cầu thủ Bình Định, người ta thấy lại hình bóng của Nguyễn Văn Cường, Tô Vĩnh Lợi và đặc biệt là Trần Minh Quang - người từng lập kỷ lục 490 phút liên tiếp giữ sạch lưới tại SEA Games 1999 và 399 phút tại Tiger Cup 2000 (nay là ASEAN Cup). Trưởng đoàn của chuyến đi lần là cựu thủ môn, HLV Dương Ngọc Hùng - người từng được biết đến với biệt danh "vua bắt phạt đền" khi còn thi đấu.

Khán đài sân Hoa Lư chiều 31.10 thêm phần xôm tụ với sự xuất hiện của nhiều cựu danh thủ, HLV như Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm, Trần Thịnh, Phan Bá Hùng.

Các cựu thủ môn tài năng của bóng đá Việt Nam, từ trái sang: Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Cường, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Hồng Phẩm, Trần Minh Quang ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Tỷ số hòa 2-2 sau hai hiệp đấu là cái kết không thể đẹp hơn cho một buổi chiều tràn ngập tiếng cười. Sau tiếng còi mãn cuộc, những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm giữa các đồng nghiệp cũ khiến trận đấu càng trở nên ý nghĩa hơn.

Trận đấu là cơ hội để những cựu cầu thủ và nhiều người yêu bóng đá Bình Định đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM được giao lưu, gắn kết ẢNH: HÀ PHƯƠNG

* Những hình ảnh của trận đấu:

Tuổi tác không ngăn được tình yêu bóng đá Ảnh: Hà Phương

Niềm vui khi ghi bàn thắng Ảnh: Hà Phương