Khai mạc giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026

16 đội bóng tranh tài sôi nổi

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026), và lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tập luyện các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nhằm nâng cao thể lực, phát triển thể chất cho sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, được sự ủy quyền của ĐH Quốc gia TP.HCM và sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM phối hợp cùng với Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) đã tổ chức lễ khai mạc giải vào chiều nay 31.10.

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO Cup 2026 diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 21.11.2026 tại sân vận động Dĩ An (đường Hà Huy Giáp, phường Đông Hòa, TP.HCM). Giải năm nay có sự tham gia của 16 đội bóng đá nam. Trong đó, 8 đội của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Quốc tế.

8 đội bóng khách mời là các trường ĐH, học viện trên địa bàn TP.HCM: Học viện Hàng không Việt Nam, ĐH RMIT Việt Nam - Cơ sở Nam Sài Gòn, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026 có 16 đội tranh tài ẢNH: CMH

"Thi đấu bằng sự sáng tạo và quyết tâm đến phút cuối cùng"

Phát biểu khai mạc giải, GS-TS Lê Minh Phương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 chúng ta cùng bước vào một mùa giải bóng đá mới với sự háo hức, quyết tâm và tinh thần thể thao sôi nổi. Điều đáng ghi nhận trong năm 2026 này là sức hút của giải đấu ngày càng tăng một cách rõ nét. Năm 2024 có 8 đội, năm 2025 có 12 đội, và năm nay là 16 đội. Không chỉ tăng gấp đôi số lượng đội bóng, chúng ta còn có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết nối giữa sinh viên các trường".

"Với các cầu thủ khi ra sân, ai cũng muốn giành chiến thắng. Hãy giữ khao khát ấy, hãy thi đấu với tốc độ, bản lĩnh, sự sáng tạo và quyết tâm đến phút cuối cùng. Một đội bóng mạnh không chỉ có những cá nhân xuất sắc, mà còn có những đồng đội biết che chở cho nhau, hỗ trợ nhau và không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn. Tôi mong các em chơi bóng quyết liệt nhưng đúng luật, cạnh tranh hết mình nhưng luôn tôn trọng đối thủ. Hãy để khán giả nhớ đến giải đấu không chỉ là những bàn thắng đẹp, mà còn là những màn lội ngược dòng ngoạn mục, những cái bắt tay thân thiết sau trận và tinh thần fair-play của sinh viên", ông Phương bày tỏ.

GS-TS Lê Minh Phương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026

ẢNH: NT

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ giới thiệu chiếc cúp vô địch giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026 ẢNH: N.T

Đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ và các đội bóng dự giải chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc ẢNH: N.T

Đông đảo khán giả, sinh viên các trường có mặt tại sân Dĩ An để dự lễ khai mạc giải và cổ vũ cho các đội bóng vào chiều 31.10 ẢNH: N.T

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026 áp dụng luật thi đấu bóng đá của IFAB. Theo đó, 16 đội bóng được chia đều vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vòng tứ kết, bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch vào chiều 21.11. Trước đó, hai đội thua bán kết sẽ tranh hạng ba.