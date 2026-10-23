16 đội dự giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng THACO Cup 2026

Giải chào đón 16 đội bóng

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 21.11.2026 tại sân vận động Dĩ An (đường Hà Huy Giáp, phường Đông Hòa, TP.HCM).

GS-TS Lê Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM (bìa trái) và ông Võ Đại Khôi, Phó chủ tịch Ban đại diện BKA, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Trung Hậu, Giám đốc Công ty CP Hợp tác & Phát triển BKA (bìa phải) trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng giải đấu ẢNH: THÚY HẰNG

Ban tổ chức trao bóng thi đấu cho đại diện các đội bóng tham gia giải ẢNH: THÚY HẰNG

Giải áp dụng luật thi đấu bóng đá của IFAB, 16 đội bóng được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn, tổng cộng 32 trận.

Giải năm nay có sự tham gia của 16 đội bóng đá nam. Trong đó, 8 đội của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM cùng 8 đội bóng đến từ các trường đại học do BTC giải mời.

Kết quả quan trọng, nhưng tinh thần, thái độ thi đấu quan trọng không kém

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP 2026 do Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM); Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (đại diện là Công ty CP Hợp tác & Phát triển BKA) đồng tổ chức.

Đại diện ban tổ chức giải đấu cùng đại diện 16 đội bóng tham gia giải ẢNH: THÚY HẰNG

GS-TS Lê Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trưởng ban tổ chức giải, thay mặt nhà trường và ban tổ chức giải bóng đá cảm ơn nhà tài trợ chính THACO cùng các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành, cảm ơn BKA, cộng đồng cựu sinh viên Bách khoa... đã cùng chung tay tạo nên sân chơi này. Bởi không có sự tài trợ, đồng hành, tham gia của các đơn vị, tập thể, thì không thể có giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO CUP thành công như vậy các năm qua.

Theo GS-TS Lê Minh Phương, giải đấu đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tăng cường sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp đến những hoạt động thể thao dành cho sinh viên, đặc biệt là sự tham gia đồng hành, hỗ trợ của các thế hệ cựu sinh viên đối với các em sinh viên.



"Trong thi đấu thể thao, đội bóng nào cũng mong chiến thắng, nhưng cách các cầu thủ thi đấu cũng quan trọng không kém. Hy vọng tất cả các cầu thủ đều thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, tuân thủ luật chơi, đoàn kết, nỗ lực, thái độ ứng xử trên sân chuẩn mực. Dù kết quả thi đấu ra sao, chúng tôi luôn hy vọng các cầu thủ sinh viên có thêm những người bạn, bài học đáng quý", GS-TS Lê Minh Phương nói.

Đại diện ban tổ chức giải đấu cung cấp thông tin, trả lời báo chí tại buổi lễ ẢNH: THÚY HẰNG



