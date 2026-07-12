BKA Champion League 2026 vào mùa giải lần 4, kết nối cựu sinh viên Bách khoa

Lễ công bố BKA Champion League 2026 diễn ra Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), có sự hiện diện của lãnh đạo trường, hội cựu sinh viên, ban tổ chức, các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp đối tác, đại diện các đội bóng cùng đông đảo cựu sinh viên và các cơ quan báo chí.

Ban tổ chức cho biết, BKA Champion League 2026 tiếp tục quy tụ 24 đội bóng đại diện cho các khóa cựu sinh viên, các khoa, doanh nghiệp và các đơn vị trong mạng lưới cựu sinh viên Bách khoa. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 18.7 đến 23.8.2026, mục tiêu mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính cống hiến.

BKA Champion League 2026 hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn, lan tỏa tinh thần kết nối các thế hệ sinh viên Bách khoa ẢNH: BTC CUNG CẤP

BKA Champion League - nơi kết nối những thế hệ sinh viên Bách khoa

Được tổ chức thường niên bởi Hội cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, BKA Champion League không chỉ hướng đến việc tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là không gian kết nối các thế hệ cựu sinh viên thông qua niềm đam mê bóng đá.

Trên sân đấu, những khác biệt về niên khóa, ngành nghề hay lĩnh vực công tác được thu hẹp, nhường chỗ cho tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và niềm tự hào chung về mái trường Bách khoa.

Ra đời từ năm 2023 với 10 đội bóng tham dự, được sự hưởng ứng của cộng đồng cựu sinh viên, chỉ sau một năm, quy mô giải đấu của BKA Champion League đã mở rộng lên 16 đội ở mùa giải 2024 và đạt mốc 24 đội vào năm 2025. Bước sang mùa giải 2026, ban tổ chức tiếp tục duy trì quy mô 24 đội bóng. Sự ổn định, sức hút và vị thế của giải ngày càng được khẳng định.

Ông Hoàng Việt Anh, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá BKA Champion League 2026, phát biểu ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ông Nguyễn Văn Quyết, cựu sinh viên BKA, Tổng giám đốc BKE, đồng nhà tài trợ chính của giải BKA Champion League 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ông Hoàng Việt Anh, Trưởng ban tổ chức, cho hay mục tiêu lâu dài và ý nghĩa của giải đấu chính là ở sự kết nối cộng đồng. Mỗi mùa giải mang đến những trận đấu hấp dẫn, tạo cơ hội để các cựu sinh viên gặp lại bạn học, thầy cô, đối tác và đồng nghiệp sau nhiều năm. Từ đó, giải bóng đá càng góp phần duy trì mạng lưới kết nối giữa các thế hệ Bách khoa, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác hướng về nhà trường mạnh mẽ hơn.

"Điều chúng tôi hướng đến không chỉ là một giải bóng đá được tổ chức bài bản, mà còn là một điểm hẹn thường niên để cộng đồng cựu sinh viên Bách khoa gặp gỡ và kết nối. Mỗi mùa giải khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là kết quả trên bảng xếp hạng, mà còn là những mối quan hệ được nối dài, những cơ hội hợp tác mới và niềm tự hào khi cùng mang trong mình tinh thần Bách khoa", ông Hoàng Việt Anh chia sẻ thêm.

Lịch thi đấu dự kiến BKA Champion League 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP