'Ngày xưa có một chuyện tình' của Nguyễn Nhật Ánh được dựng thành phim

Ngày xưa có một chuyện tình xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ ở một thị trấn miền Trung cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ câu chuyện lãng mạn, thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành, dù có nhiều tình tiết khốc liệt hơn so với những truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh. Những vụng dại đầu đời được phát triển thành quan hệ yêu đương sâu sắc, trong đó có việc "ăn cơm trước kẻng", nhân vật nữ chính có thai và phải làm mẹ đơn thân.



Poster ban đầu của phim và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh H.K

Phim Ngày xưa có một chuyện tình do HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE sản xuất. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh được tin tưởng giao vai trò dàn dựng (anh từng thực hiện Thưa mẹ con đi (2019) và Bằng chứng vô hình (2020), cùng loạt phim tài liệu và phim ngắn gây tiếng vang như Chung cư của tôi, Ngọn gió về đâu, Mùi hương nước mắm (The Scent of Fish Sauce), Biến mất ở Thư Viên...

Trước việc một số tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim gây tiếng vang lớn như Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…, Trịnh Đình Lê Minh cho biết: "Tôi không thấy áp lực mà hào hứng nhiều hơn về bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp. Phim là câu chuyện rất đỗi dịu dàng nhưng cũng thật dữ dội. Tôi nghĩ mỗi đạo diễn khi tiếp nhận kịch bản đều có những lựa chọn riêng và cách xử lý dựa trên nền tác phẩm gốc. Tôi tự tin mình sẽ mang đến những cảm giác, không khí mới, một trải nghiệm điện ảnh thật sự đặc biệt trong lần chuyển thể này".

Ê kíp đoàn phim hiện đang tổ chức tìm diễn viên đóng 3 nhân vật chính: Phúc, Vinh, Miền ở giai đoạn thơ ấu (khoảng 12 tuổi) và trưởng thành (từ 17 cho đến 25 tuổi). Đạo diễn đặt tiêu chí chọn các gương mặt trẻ có sự mới mẻ trong diễn xuất.