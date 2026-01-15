Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nghệ An: Bắt giữ tên cướp táo tợn sau nhiều ngày lẩn trốn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/01/2026 11:04 GMT+7

Một nam thanh niên ở Nghệ An vào cửa hàng giả vờ hỏi mua điện thoại, rồi cướp 2 chiếc điện thoại Iphone, sau đó tẩu thoát vào TP.HCM.

Ngày 15.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm cướp điện thoại trong cửa hàng ở Nghệ An rồi bỏ trốn.

Bắt nghi phạm liều lĩnh vào cửa hàng cướp điện thoại - Ảnh 1.

Nghi phạm cướp điện thoại bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10.1, một nam thanh niên chạy xe máy đến một cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến (Nghệ An) vờ hỏi mua điện thoại, nhằm cướp tài sản.

Hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy tại đây, vào thời điểm trên người bán hàng là chị N.T.H (32 tuổi) mang ra nhiều chiếc điện thoại cho nam thanh niên này xem. Bất ngờ, thanh niên trên dùng tay đấm vào mặt chị H. rồi cướp lấy 2 điện thoại Iphone 14 promax (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng).

Bị cướp bất ngờ, chị H. tri hô và leo qua quầy bán hàng đuổi theo, nhưng bị tên cướp rút vật nhọn ra đe dọa. Lúc đó, con nhỏ của chị H. đứng cạnh mẹ hốt hoảng khóc lớn. Chị H vừa lùi để bảo vệ con, vừa tìm cách không để tên cướp lấy thêm điện thoại nữa. Sau đó, tên cướp  bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt nghi phạm liều lĩnh vào cửa hàng cướp điện thoại - Ảnh 2.

Tên cướp vờ hỏi mua điện thoại để cướp

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Sau khi cướp được 2 chiếc điện thoại này, tên cướp bỏ trốn vào TP.HCM. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành truy bắt, và đến rạng sáng 14.1, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm này tại P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Nghi phạm bị bắt là Nguyễn Văn Hưng (17 tuổi, ngụ xã Bạch Hà, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cướp điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

cướp điện thoại Nghệ An Cảnh Sát Hình Sự TP.HCM Liều lĩnh
