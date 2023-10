Nghệ An cấm cho thuê hội trường, nhà văn hóa để bán hàng

Ngày 2.10, thông tin từ Sở Công thương Nghệ An cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện một số tổ chức, cá nhân dùng các hình thức "tặng quà tri ân", tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm... để bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo về chất lượng, quảng cáo sai, thổi phồng công dụng sản phẩm, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Một người dân ở H.Tân Kỳ (Nghệ An) ngất xỉu sau khi biết bị lừa mua hàng với giá cao CTV

Sau khi nhận được báo cáo này, UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản đề nghị Sở Công thương phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt, tiếp nhận thông tin, kiểm tra các hoạt động hội nghị, hội thảo lợi dụng hình thức khuyến mại, "tặng quà tri ân" có dấu hiệu vi phạm.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bán hàng không phép, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, gây mất an ninh, trật tự.

Đối với UBND các huyện, thị phải chỉ đạo các xã, phường, thông báo cho khối phố, thôn xóm, bản làng tuyệt đối không cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND phường, xã, thị trấn; nhà văn hóa khối phố, xóm, bản; các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng. Việc tổ chức bán hàng của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tại các địa điểm kinh doanh theo quy định...

Trước đó, tại nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện nhiều nhóm người đến thuê địa điểm là nhà văn hóa thôn để tổ chức "hội thảo" bán hàng, bán hàng có quà tặng, tặng quà tri ân... Tại đây, nhóm người này tổ chức các chiêu thức "tặng quà", "mua hàng được trả lại tiền" và đã bán hàng gia dụng và thực phẩm chức năng với giá "trên trời". Một số địa phương nhờ phát hiện sớm sự việc đã ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên, nhiều địa phương người dân (chủ yếu là người cao tuổi) đã mua sản phẩm với giá cao, sau đó bức xúc vì biết mình bị lừa.