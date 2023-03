Nghệ An: Cảnh báo hiện tượng người lạ dụ dỗ học sinh

Chiều ngày 21.3, thông tin từ Phòng Giáo dục TP.Vinh cho biết, cơ quan này vừa có văn bản báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An về thông tin xuất hiện tình trạng người lạ mặt dụ dỗ học sinh để đón, gây mất an ninh, an toàn trường học.

Trước đó, trên các hội nhóm của phụ huynh, nhiều phụ huynh chia sẻ một số tin nhắn với nội dung cảnh báo.

Trong đó, một phụ huynh có con đang học ở Trường Tiểu học Bến Thủy (P.Bến Thủy, TP.Vinh) viết trên mạng xã hội: "Con gái em đi học thêm về, vì cách nhà cô có 1 đoạn ngắn nên em cho cháu tự đi. Khi ra về có 2 người đàn ông lạ đi xe che biển số, dỗ cháu cho cháu kẹo và nói để chú dắt qua đường...".

Một phụ huynh chia sẻ thông tin học sinh bị dụ dỗ trên mạng xã hội CTV

Cũng theo bài viết này, thấy người lạ, học sinh này đã phản ứng, không đồng ý nhưng người đàn ông lạ mặt vẫn kéo tay bạn của cháu đi cùng. Sau khi học sinh này hét lên thì 2 người đàn ông lạ mặt bỏ chạy.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Hồng Sơn, một phụ huynh cũng cho biết có người lạ mặt đến cổng trường cho kẹo mút, nước ngọt và dỗ học sinh "qua bên đường để bố đón". Khi bị phát hiện thì người này bỏ chạy.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Sơn, xác nhận có sự việc trên. Hai học sinh từng bị người lạ cho kẹo và nước ngọt đều là học sinh tại lớp 3D và sự việc diễn ra vào 2 buổi khác nhau. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo trường đã thông báo cho các nhóm lớp, đề nghị phụ huynh, học sinh cảnh giác.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục TP.Vinh, cho biết hiện đã có 3 trường tiểu học báo cáo có sự việc nói trên và phòng đã báo cáo với Công an TP.Vinh để xác minh, tìm hiểu sự việc. Phòng cũng đã yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố cảnh giác và thông tin đến tất cả phụ huynh học sinh để không xảy ra sự việc đáng tiếc.