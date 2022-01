Nghệ An: Chặt phá 28 cây quất 'cho bõ ghét', bị công an bắt giữ

Chiều 25.1, thông tin từ Công an H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Trương Văn Oanh (31 tuổi, ngụ xã Thọ Thành, H.Yên Thành), để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, đêm 23.1, điểm bán quất phục vụ Tết của một người dân ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành ở bãi đất trống thuộc xóm 5, xã Thọ Thành bị người lạ chặt phá 28 cây quất.

Sự việc được trình báo công an. Do vụ việc xảy ra vào đêm khuya, xung quanh hiện trường không có người dân sinh sống nên việc truy tìm kẻ chặt phá quất gặp khó khăn.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ truy tìm, công an đã khoanh vùng và xác định Trương Văn Oanh là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.





Tại cơ quan công an, nghi can này khai nhận hành vi chặt phá số quất của mình. Theo Oanh khai báo, do thấy chủ điểm bán quất này bán giá cao nên Oanh sinh thù tức, lợi dụng đêm tối mang dao đến chặt phá số quất nói trên cho... bõ ghét.

Vụ chặt phá cây quất gây thiệt hại cho chủ khoảng 70 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.