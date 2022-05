Nghệ An: Giáo viên vay tiền, hàng loạt hiệu trưởng bị 'khủng bố' để đòi nợ

Ngày 18.6, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết Sở vừa gửi văn bản cho Công an tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra, làm rõ việc nhiều cuộc gọi điện thoại đến quấy rầy, “khủng bố” các hiệu trưởng, giáo viên, thậm chí cả lãnh đạo sở GD-ĐT để đòi nợ, dù những người này không hề vay tiền từ một công ty tài chính.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Giáp, Hiệu trưởng THPT Yên Thành 2 (H.Yên Thành), cho biết những ngày gần đây, ông và nhiều giáo viên trong trường liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau với lời lẽ tục tĩu, đe dọa để thông qua họ, yêu cầu một giáo viên của trường là ông L.X.L trả nợ tiền vay.

Theo ông Giáp, ông L. có vay nợ bằng hình thức tín chấp của một công ty tài chính thuộc một ngân hàng, đã đến kỳ thanh toán nhưng chưa trả được. Từ đó, những người tự xưng là nhân viên của công ty này đã gọi điện đến cho ông Giáp, yêu cầu ông phải ép ông L. trả tiền vay.

Sau đó, nhóm người này gọi vào số máy của nhiều giáo viên trong trường, thậm chí cả những học trò cũ của ông Giáp, vu khống ông Giáp vay tiền nhưng không chịu trả nợ.

Tương tự, ban giám hiệu và nhiều giáo viên của Trường THCS Phan Đăng Lưu (H.Yên Thành), nơi vợ ông L. đang công tác, cũng bị “khủng bố” bằng điện thoại để thông qua những người này, đưa ra yêu cầu ông L. trả tiền.

Ban giám hiệu trường này còn bị tấn công, vu khống trên mạng xã hội bằng ảnh chân dung và “yêu cầu trả nợ gấp...”.

Bà Ngô Thị Hiền, Hiệu trưởng THCS Phan Đăng Lưu, cho biết trường đã trình báo vụ việc đến Công an H.Yên Thành.

Ông L.X.L cho hay, năm 2018, ông có vay tín chấp của một công ty tài chính thuộc một ngân hàng 32 triệu đồng, trả nợ theo kỳ. Ông L. đã trả được 15 kỳ, khoảng 22 triệu đồng. Sau đó, do kinh tế khó khăn nên khoản nợ còn lại bị quá hạn. Đến nay, khoản nợ từ 32 triệu đã lên tới 50 triệu đồng, sau khi bị liên tục "khủng bố", ông L. đã thanh toán xong nợ .

Gần đây, một số lãnh đạo phòng giáo dục ở Nghệ An cũng bị các số điện thoại lạ gọi đến “khủng bố”, tương tự như các trường hợp nêu trên.