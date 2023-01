Nghệ An: Khởi tố chuyên viên nhận tiền của dân để làm nhanh sổ đỏ

Ngày 13.1, thông tin từ Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Trường (29 tuổi, ngụ xã Đồng Hợp, H.Quỳ Hợp), để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trường nguyên là chuyên viên hợp đồng thuộc Văn phòng Đăng ký và Quản lý đất đai H.Quỳ Hợp.

Qua điều tra, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3.2021 đến tháng 10.2022, lợi dụng công việc của mình, Trường đã nhận hồ sơ và tiền của khoảng 30 người dân tại xã Đồng Hợp, H.Quỳ Hợp với hứa hẹn sẽ làm nhanh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.





Trường đã dùng số tiền các nạn nhân chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân. Cơ quan công an xác định bị can này đã chiếm đoạt của người dân lên tới gần 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.