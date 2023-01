Quảng Ngãi: Cảnh báo thủ đoạn mạo danh quân nhân, đặt suất ăn rồi lừa đảo

Ngày 12.1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số kẻ gian mạo danh quân nhân để liên hệ các chủ nhà hàng, đặt suất ăn với số lượng lớn, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của những người này sử dụng sim rác để tạo 1 tài khoản zalo giả mạo là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng quân đội, đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân, đơn vị của quân nhân giả mạo; đồng thời, tạo lập thêm 1 tài khoản Zalo giả danh doanh nghiệp chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm. Sau đó, kẻ gian chủ động liên hệ với nạn nhân, giới thiệu là quân nhân, chuẩn bị dẫn đoàn đến địa phương để công tác nên liên hệ nhà hàng đặt các suất ăn với số lượng lớn.

Để tạo niềm tin cho nạn nhân, những người này chuyển khoản trước với số tiền đặt cọc. Tiếp theo, kẻ gian yêu cầu thực đơn gồm một số mặt hàng (đồ hộp) mà địa phương không có, sau đó giới thiệu các công ty (ảo - PV) để lừa nhà hàng liên hệ đặt thực đơn như yêu cầu. Tinh vi hơn, kẻ gian còn dụ dỗ nạn nhân nhập hàng với số lượng lớn "để được công ty chiết khấu 10%".





Do tin tưởng, không kiểm chứng thông tin, có nạn nhân đã chuyển tiền đặt cọc cho “doanh nghiệp ảo” để nhập hàng. Sau khi nhận tiền, nhóm này liền khóa tài khoản, cắt liên lạc với nạn nhân, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Một chủ nhà hàng trên địa bàn H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị lừa hơn 40 triệu đồng vì thủ đoạn này.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nói trên. Trường hợp nghi vấn có kẻ mạo danh quân nhân, cán bộ công an để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.