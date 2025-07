Nghệ An: Lũ lớn chưa từng có, người dân không kịp trở tay

Sáng 23.7, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp lên các xã miền tây của tỉnh Nghệ An chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Báo cáo của UBND xã Tương Dương sáng 23.7 cho biết, nước lũ tràn về ồ ạt đã khiến 3 cầu treo bắc qua sông Lam bị kéo sập, 21 thôn bản bị cô lập hoàn toàn.

Đến sáng nay, có 2.210 nhà dân của xã này đã bị ngập, trong đó nhiều nhà bị ngập sâu đến 2 m. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp toàn bộ các hộ dân này đến nơi an toàn. Quốc lộ 7 qua xã Tương Dương vẫn đang ngập sâu, giao thông hoàn toàn bị tê liệt.

Nhà dân ở xã Tương Dương ngập sâu trong lũ ẢNH: T.Đ

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, cho biết đến 9 giờ sáng nay, mưa đã tạnh nhưng nước vẫn chưa có dấu rút vì thủy điện Bản Vẽ và các thủy điện khác ở phía thượng nguồn vẫn đang tiếp tục xả lũ với lưu lượng rất lớn.

Ông Vi Tân Hợi, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tương Dương (cũ), cho hay ông sống ở đây đã hơn 60 năm và chưa thấy trận lũ nào nước lên cao như trận lũ này.

"Đêm qua, khoảng 0 giờ, sau khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ, nước lên rất nhanh, chúng tôi chỉ kịp di chuyển được chiếc xe ô tô lên cao, xe máy và đồ đạc ở tầng trệt không kịp di chuyển, đều bị ngập trong nước. Đây là trận lũ lớn nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Hợi nói.

Các nhà dân ven sông Lam ở xã Tương Dương ngập chìm trong lũ ẢNH: T.Đ

Ông Hợi cũng cho biết, rất nhiều gia đình khác ở vùng này (thị trấn Thạch Giám cũ) cũng không kịp trở tay vì lũ lên trong đêm khuya và lên quá nhanh khiến nhiều tài sản đều bị chìm trong lũ.

Đêm 22.7, UBND tỉnh Nghệ An phát thông báo khẩn cho biết lúc 21 giờ cho biết lưu lượng nước thượng lưu về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m3/giây, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/giây (tần suất 0.02%, tức là 5.000 năm xảy ra 1 lần). Hồ đang tiến hành cắt giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du 1.727 m3/giây và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Sáng 23.7, trời đã tạnh mưa nhưng nước lũ ở xã Tương Dương vẫn chưa có dấu hiệu rút ẢNH: T.Đ

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và các xã vùng hạ du khẩn trương huy động lực lượng để di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.