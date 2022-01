Nghệ An: Lừa 'soi phần âm', chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Chiều ngày 13.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Thị Hồng Giang (41 tuổi, ngụ xã Quỳnh Bá, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, để phục vụ cho mục đích lừa đảo, Giang rêu rao mình có khả năng "soi", xử lý việc "phần âm" và quen biết với nhiều thầy cúng uy tín để lập đàn, cúng lễ giải hạn.

Để được Giang thực hiện cúng lễ, xử lý "phần âm", giải hạn, gia chủ phải chi tiền cho Giang.

Đầu tháng 3.2021, Giang chủ động tiếp cận làm quen với bà D.T.T. (ngụ TP.Vinh, Nghệ An) và tự giới thiệu có khả năng “soi” và xử lý những việc về “phần âm” cho gia đình bà T.





Ban đầu bà T. không tin. Để tạo lòng tin, Giang nhiều lần bịa thông tin là gia đình bà T. đang gặp nhiều vấn đề về mặt "phần âm", có thể ảnh hưởng đến tính mạng sức khoẻ, cuộc sống của gia đình.

Do hoang mang, lo sợ và tin tưởng lời Giang nói nên bà T. đã nhờ Giang “giải hạn”. Trong vòng 3 tháng, Giang đã 50 lần yêu cầu bà T. chuyển tiền vào nhiều tài khoản do Giang cung cấp để làm lễ “giải hạn”, chiếm đoạt của bà T. hơn 7,1 tỉ đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, bà T. đã trình báo công an.

Cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Hồng Giang, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để được giải quyết.