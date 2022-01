Kiên Giang: Bắt giam bị can bao chiếm đất rừng lừa bán hơn 10 tỉ đồng

Ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng (68 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2001 - 2007, Trần Xuân Hồng cùng vợ là Nguyễn Thị Quế bao chiếm khoảng 160.000 m2 đất rừng ở xã Bãi Thơm, H.Phú Quốc (nay là TP.Phú Quốc). Đến năm 2015, Hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên.

Tháng 8.2019, Hồng đem bán cho người tên Duyên tổng cộng 180.000 m2 (trong đó có 160.000 m2 đất rừng bao chiếm và 20.000 m2 do Hồng và một người khác đứng ra khai khẩn năm 1996) với giá 10,2 tỉ đồng. Sau đó, bà Duyên bán lại cho một người tên Yến với giá 18,9 tỉ đồng.





Khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo hình thức tự thỏa thuận chỉ dựa trên giấy xác nhận nguồn gốc đất khống do Hồng làm, bà Yến làm thủ tục đến cơ quan chức năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện thửa đất nói trên là đất rừng do nhà nước quản lý. Không làm được giấy, biết mình bị lừa nên bà Duyên và bà Yến đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Hồng đến cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, Hồng đã có 1 tiền án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.